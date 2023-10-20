Бывшего министра здравоохранения Ростовской области посадили за решётку

Фото: iStock/OlFedv
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская арестована Кущевским районом Краснодарского края, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сточник в правоохранительных органах.
Чиновница арестована на полгода. Ее бывший заместитель проведет в СИЗО три месяца. На аресте фигурантов настаивала сторона обыинения. Адвокаты просили об избрании подсудимым домашнего ареста.
Читайте также:
СК РФ заочно предъявил обвинения украинскому националисту Ярославу Хунку
Стали известны новые подробности по делу Блиновской
В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД
Анастасия Крестьянова