Бывшего замгубернатора Сахалинской области приговорили к пяти годам колонии

Фото: istock/EvgeniyShkolenko
Бывший заместитель губернатора по информационной политике Сахалинской области Дмитрий Федечкин был приговорен к пяти годам тюремного заключения решением Южно-Сахалинского городского суда, сообщили на сайте прокуратуры области.
По информации надзорного ведомства, Федечкин и двое соучастников были признаны виновными в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере, совершенное должностным лицом в предварительно сговоре) и по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения).
По данным прокуратуры, Федечкину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишение права занимать должности в государственной службе, связанные с управленческими и административно-хозяйственными функциями на два года. Его заместитель и глава коммерческой организации были приговорены к условным срокам от 3,5 до 4 лет с установлением испытательного срока на три года.
Суд выяснил, что с июня 2020 года по май 2021 года Федечкин, занимавший должность директора ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости», и его соучастники (заместитель директора того же учреждения и генеральный директор ООО «Рекламно-производственная компания «Сила цвета»), похитили 2,9 миллиона рублей из средств областного автономного учреждения путем завышения цен на рекламу на автобусах. Кроме того, в мае и декабре 2020 года Федечкин и его заместитель незаконно выплатили премии сотрудникам, которые затем использовались для оплаты корпоративных мероприятий.
Читайте также:
Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев в Мариуполе
В Липецке задержали сбежавшего из колонии заключенного
Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным
По данным прокуратуры, Федечкину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишение права занимать должности в государственной службе, связанные с управленческими и административно-хозяйственными функциями на два года. Его заместитель и глава коммерческой организации были приговорены к условным срокам от 3,5 до 4 лет с установлением испытательного срока на три года.
Читайте также:
Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев в Мариуполе
В Липецке задержали сбежавшего из колонии заключенного
Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным
Артем Кузьмин