Бывшие дошкольники поздравили воспитателей Долгопрудного с профессиональным праздником

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
«Такое внимание растрогало педагогов и стало лучшим подарком к профессиональному празднику. Сегодняшние первоклашки – это недавние детсадовцы. Ещё вчера они вместе делали поделки, делились радостями и горестями, прижимаясь к своим воспитателям, а потому немного скучают друг по другу», – говорится в сообщении.К поздравлениям подключились и давние выпускники дошкольного учреждения. Одиннадцатиклассницы Александра Комстачева и Оксана Максимова поздравили своего воспитателя с праздником через 10 лет после окончания детсада №22.
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