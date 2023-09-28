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Бывшие дошкольники поздравили воспитателей Долгопрудного с профессиональным праздником

28 сентября 2023, 16:54
Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В школе №1 Долгопрудного в День воспитателя провели необычное мероприятие. Первоклассники подготовили открытки-поздравления для воспитателей, а старшеклассники и юнармейцы доставили праздничную почту в детский сад №22 «Родничок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Такое внимание растрогало педагогов и стало лучшим подарком к профессиональному празднику. Сегодняшние первоклашки – это недавние детсадовцы. Ещё вчера они вместе делали поделки, делились радостями и горестями, прижимаясь к своим воспитателям, а потому немного скучают друг по другу», – говорится в сообщении.
К поздравлениям подключились и давние выпускники дошкольного учреждения. Одиннадцатиклассницы Александра Комстачева и Оксана Максимова поздравили своего воспитателя с праздником через 10 лет после окончания детсада №22.

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#долгопрудный
#воспитатели
#детские сады
#школьники
#праздник
#московская область
#подмосковье
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«Ахмат-сила»: Кадыров продемонстрировал бицепс в ответ на вопрос о своем здоровье
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
28 сентября 2023, 17:10

Фото: kremlin.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналиста «Россия 1», видео опубликовано в канале Павла Зарубина.
Журналист спросил у главы Чеченской республики, как он себя чувствует, на фоне неоднократных вбросов о его тяжелой болезни и гибели. 

«Ахмат-сила», - ответил Кадыров и показал Зарубину свой мощный бицепс. 

28 сентября Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике. Чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.

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#здоровье
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Подмосковный омбудсмен помогла участнику СВО восстановить документы
28 сентября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился Сергей из Смоленской области с просьбой помочь получить документы из одной воинской части региона.

Сергей получил ранение в зоне проведения спецоперации и для оформления положенных социальных выплат ему необходимы были подтверждающие документы из воинской части, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного. 

Заявитель рассказал, что многократно приезжал в военную часть Подмосковья из Смоленска, но к сожалению, результата не последовало.

«Чтобы оперативно помочь бойцу, я обратилась к командиру воинской части. В настоящее время все необходимые документы воинская часть направила», — рассказала Ирина Фаевская.

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#ранение
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В Можайском округе построят пешеходный переход через ж/д пути
28 сентября 2023, 16:40

Фото: istockphoto / © Viktor Kintop

Специалисты уже приступили к строительству одноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути.
Завершение строительных работ запланировано до конца текущего года. Переход будет оснащён световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности.

Специалисты обустроят на пешеходном переходе накопительные площадки типа «Змейка», что позволит пешеходам вовремя увидеть движущийся поезд и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава.

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#можайск
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В школах Каширы изучили особенности выборного процесса
28 сентября 2023, 16:39

Фото: администрация г. о. Кашира

На занятиях в школах городского округа Кашира в рамках «Разговоров о важном» обсудили тему «Избирательная система России – 30 лет ЦИК». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Федеральным спикером занятия выступила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.  

Учащиеся также приняли участие в деловой игре, имитирующей выборы. Так, в школе № 1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова в рамках занятия прошло голосование за актив класса и школы.
 
Помимо этого, школьники просмотрели видеоролики об истории ЦИК и основных принципах голосования. 

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#кашира
#школьники
#цик
#элла памфилова
#уроки
#подмосковье
#московская область
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Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере»: что случилось с актером
Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере», умер в 82 года
28 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Скончался британский актер Майкл Гэмбон, который прославился исполнением роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер». Что случилось с известным актером, расскажет редакция «Радио 1».

Когда умер Дамблдор в реальной жизни

 
О смерти актера Майкла Гэмбона сообщила его супруга, слова которой приводит британское издание The Guardian. По ее словам, супруг скончался от пневмонии 28 сентября 2023 года на 83-м году жизни. Вдова Гэмбона сообщила, что находилась рядом с мужем до самой смерти. Пожилой артист перенес пневмонию и находился на лечении в больнице. Пережить очередной приступ заболевания он не смог.
 

Дамблдор из «Гарри Поттера»

 
Майкл Гэмбон родился в 1940 году в Ирландии. Несмотря на успешную карьеру актера и многочисленные премии, наибольшую известность ему принесла роль в фильме о «Гарри Поттере», в котором он впервые принял участие в 2004 году.
Актер исполнил роль «профессора» школы магов «Хогвартс» Альбуса Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере. В предыдущих частях фильма эту роль исполнял Ричард Харрис, который умер в 2022 году.  

 

Warner Bros. планирует снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Warner Bros. планирует снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере

Кто из «Гарри Поттера» умер

 
В 2022 году скончался актер Робби Колтрейн, который сыграл роль Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Он преподавал в «Хогвартсе» правила ухода за магическими существами, также он запомнился зрителям, как хранитель ключей и лесник. Актер умер в возрасте 72 лет.
 
В 2016 году скончался актер Алан Рикман, сыгравший профессора «Хогвартса» Северуса Снегга. У него был выявлен рак на последней стадии, вылечить который не удалось.

Американский актер Верн Тройер прославился благодаря роли Крюкохвата и преподавателя заклинаний в Хогвартсе профессора Филиуса Флитвика. Ему часто доставались роли гоблинов из-за небольшого роста, который составлял всего 80 см. Причиной его смерти стала алкогольная интоксикация.


Одним из самых юных актеров «Гарри Поттера» был Роберт Нокс, который исполнил роль Маркуса Белби в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». В фильме ему была отведена эпизодическая роль ученика школы чародейства. После окончания съёмок, артист заключил контракт на участие в следующей серии фильма, однако трагически погиб в возрасте 18 лет. Он получил смертельное ножевое ранение в ходе драки, заступаясь за своего брата в одном из баров Лондона. 

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#мок
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В российских регионах пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне
28 сентября 2023, 16:19

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подобные учения, которые пройдут во всех регионах в один день, состоятся впервые в истории России.
Baza пишет, что тренировка пройдёт в условиях военного положения и разрушения 70% жилья. Штабная тренировка, исходя из указа главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пройдёт 3 октября.

По легенде учений, в стране завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах установлено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. В мероприятии должны принять участие все ответственные: начиная от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение существует только для властей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
До этого момента похожие учения проводили в разных регионах в разные дни. Но одновременной в российской истории ещё не было. Также до этого момента в легенде не было упоминаний о мобилизации.

Ранее Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе. 

В учении принимали участие силы и средства подразделений ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.

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#россия
#учения
#страны
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Военно-исторический фестиваль пройдет в Можайске
28 сентября 2023, 16:12

Фото: Фотобанк МО

7 и 8 октября на территории Можайского городского округа пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Гости фестиваля смогут ощутить на себе атмосферу времен Великой отечественной войны.
Мероприятие проводится на бородинском поле и посвящено октябрьским боям на Можайской линии обороны. На фестивале расскажут о работе военных медиков, желающие смогут изучить использовании радиосвязи в полевых условиях. Об этом сообщает администрация Можайского городского округа
.  
Также взрослые и дети послушать песни, которые пели бойцы для поднятия духа своих соотечественников и посетить различные интерактивные площадки. Кроме этого, будет организована выставка техники времен Великой Отечественной войны.

Главным зрелищем для гостей будет военно-историческая реконструкция «На Можайском направлении», где можно увидеть настоящее сражение. Стоит отметить, что с 12:00-15:00 все выходные будет работать полевая кухня.

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#реконструкция
#выставка
#можайск
#выходные
#администрация
#площадки
#фестиваль
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ЦППК установила 350 билетопечатающих автоматов новой модели
28 сентября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

На сегодняшний день на станциях ЦППК функционирует уже около 600 билетопечатающих автоматов нового типа — только для безналичного расчёта, что значительно ускоряет время покупки билетов.
Из всех функционирующих билетопечатающих автоматов нового типа в 2023 году установлены порядка 350 устройств. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

Новые модели отличаются от предыдущих увеличенным размером экрана, в верхней части которого отображается актуальное расписание, а в нижней — меню покупки.
 
Большинство новых билетных станций появились на станциях МЦД-3 и МЦД-4.

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#покупки
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30 сентября объявлен Днём воссоединения новых регионов с Россией
28 сентября 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, Путин внес в Госдуму инициативу, в рамках которой планируется установить новую памятную дату в России: 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Кроме того, день, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом заявил губернатор региона Евгения Балицкий.

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#лнр
#запорожская область
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