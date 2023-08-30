Бывший чиновник Минкультуры осужден на 8,5 лет колонии

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В ходе расследования уголовного дела, было установлено, что экс-чиновник похитил более 900 млн рублей при строительстве объектов для Эрмитажа. Вину в содеянном подсудимый не признал. Согласно приговору суда, Мазо обязан уплатить штраф в размере 600 000 рублей.
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