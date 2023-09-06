Бывший глава ультраправой группировки получил 22 года по делу о штурме Капитолия

Фото: РИА Новости/Стрингер
Экс-главарь ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио получил 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости. Теперь это самый большой тюремный срок, данный в рамках данного судебного процесса.
2 сентября суд назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы. За день до этого 17-летний тюремный срок получил и один из лидеров группировки — Джозеф Биггс.
Как сообщает РБК, аналогичный срок вынесли ещё в мае 2023 года лидеру правой группировки Oath Keepers Стюарту Родсу, который координировал свои действия с ополченцами Proud Boys, штурмовавшими здание. Родс называет себя политическим заключенным.
Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.
Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, ч
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Как сообщает РБК, аналогичный срок вынесли ещё в мае 2023 года лидеру правой группировки Oath Keepers Стюарту Родсу, который координировал свои действия с ополченцами Proud Boys, штурмовавшими здание. Родс называет себя политическим заключенным.
Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, ч
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Артем Путинцев