Бывший кандидат в губернаторы Приморья Ищенко получил 6 лет колонии за обман дольщиков

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Первомайский районный суд Владивостока назначил гендиректору компании «Аврора-строй» и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко наказание в виде 6 лет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков на сумму в 387 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.
Отбывать наказание Ищенко будет в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, частично удовлетворены 22 иска потерпевших.
По версии следствия, как учредитель компании-застройщика «Аврора-Строй» он обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых.
Андрей Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.
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По версии следствия, как учредитель компании-застройщика «Аврора-Строй» он обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых.
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Артем Путинцев