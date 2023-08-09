Бывший министр обороны Украины объявлен в розыск

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МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства.
Ранее сообщалось, что украинская телеведущая объявлена в розыск после русофобских высказываний. По имеющимся данным, она неоднократно допускала призывы к убийству россиян в эфире популярных украинских телеканалов.
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МВД объявило в розыск украинскую ведущую телеканала «1+1»
Анастасия Крестьянова