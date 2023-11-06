Бывший протодиакон Кураев уехал из России в День народного единства

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил, что покинул страну в День народного единства.
«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто «судьба диссидента», – такую подпись Кураев оставил в своём блоге в «Живом журнале» в понедельник. Он сопроводил запись фотографией с чемоданами, где видна надпись на чешском.Ранее Кураев говорил РИА Новости, что скоро покинет РФ и уедёт в столицу Чехии Прагу, где будет работать.
Ранее сообщалось, что внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство. В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.
Читайте также:
Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство
Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году
Мария Фирсова