Бывший топ-менеджер «Рольфа» осужден за вывод за рубеж из РФ почти 4 млрд рублей

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Черемушкинский районный суд города Москвы приговорил бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к восьми годам шести месяцам колонии. Топ-менеджер обвинялся в выводе за рубеж денежных средств в размере четырех миллиардов рублей.
Кроме того, Кайро будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам обвиняемый просил суд оправдать его, ссылаясь на отсутствие состава преступления и каких-любо противоправных действий с его стороны, сообщает сайт «РЕН ТВ».
Уголовное дело о валютных махинациях с использованием фальшивых документов было заведено еще в 2019 году. По нему также проходили генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, руководитель кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший глава автодилера «Рольфа» Сергей Петров. В настоящее время все они находятся за границей и объявлены в розыск.
Как считают следователи, Кайро и другие фигуранты дела организовали преступную схему, с помощью которой перевели на счета кипрской фирмы денежные средства, полученные в виде прибыли от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Оформлялись переводы в качестве оплаты приобретения акций компании «Рольф Эстейт». По мнению экспертов, сделка была фиктивной, так как реальная цена акций не могла превышать 200 миллионов рублей. На предыдущем заседании эксперт стороны обвинения и вовсе оценила стоимость активов «Рольф Эстейт» в один рубль, так как, по ее мнению, компания является неликвидной.
Адвокат Кайро заявил, что они с подзащитным намерены обжаловать приговор.
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Уголовное дело о валютных махинациях с использованием фальшивых документов было заведено еще в 2019 году. По нему также проходили генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, руководитель кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший глава автодилера «Рольфа» Сергей Петров. В настоящее время все они находятся за границей и объявлены в розыск.
Адвокат Кайро заявил, что они с подзащитным намерены обжаловать приговор.
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Александр Бойцов