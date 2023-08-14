Бизнес-коуч Плотникова: Женщина всегда должна быть независимой

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Не ссориться и не скандалить с близкими людьми также рекомендуется во время поста, который начинается сегодня, 14 августа, когда празднуется Медовый Спас. Как передаёт «Москва 24», во время поста православным также не желательно устраивать шумных застолий, многолюдных мероприятий и праздников до конца поста 27 августа.
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