Бизнес-коуч Плотникова: Женщина всегда должна быть независимой

14, 15 и 16 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 11 по 13 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 14 августа на большей части Московской области ожидается Iкласс пожарной опасности, в Егорьевском и Талдомском лесничествах — II класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Во вторник, 15 августа на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В среду, 16 августа на большей части региона ожидается IIкласс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Сегодня воздух прогреется до 18-21 С, ночью — 15-16С. Синоптики обещают облачную погоду с дождями в первой половине дня и прояснения — к вечеру.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе.

Синоптики раскрыли, когда в Москву и Подмосковье снова придёт тепло.