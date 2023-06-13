Бизнес-омбудсмен Головнёв рассказал, какие вопросы поступают от предпринимателей

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Контакт-центр, оказывающий помощь подмосковным предпринимателям был создан по по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Специалисты данного центра могут провести бесплатную юридическую консультацию предпринимателям со всего Подмосковья.
Также, популярным запросом является помощь в получении статуса самозанятого и подробная консультация по вопросу получения регистрации ИП.
«Вопросы налогообложения, кадастровой стоимости земельных участков, получения субсидий на расширение производства, социальных контрактов для создания ИП, переноса производства из другого региона в Московскую область. Много звонков организационного характера, касающихся нестационарных торговых объектов, получения разрешения на их размещение, подключения к электросетям», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.
Обратившиеся предприниматели получат консультацию по их вопросу, в частных случаях необходимо написать письменное обращение Уполномоченному. чтобы более детально проработать вопрос гражданина.
Задать интересующие вопросы и получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 550-63-53.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области и гендиректор Агентства стратегических инициатив провели совещание с представителями бизнес-сообщества Подмосковья. Подробнее об этом читайте в нашем материале.