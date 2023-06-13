Бизнес-омбудсмен Головнёв рассказал, какие вопросы поступают от предпринимателей

Контакт-центр, оказывающий помощь подмосковным предпринимателям был создан по по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Специалисты данного центра могут провести бесплатную юридическую консультацию предпринимателям со всего Подмосковья.









«Вопросы налогообложения, кадастровой стоимости земельных участков, получения субсидий на расширение производства, социальных контрактов для создания ИП, переноса производства из другого региона в Московскую область. Много звонков организационного характера, касающихся нестационарных торговых объектов, получения разрешения на их размещение, подключения к электросетям», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.