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Бизнес-омбудсмен Головнёв помог сдвинуть с «мертвой точки» вопрос подмосковного предпринимателя

14 августа 2023, 15:20

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв помог подмосковному предпринимателю в решении вопроса присоединения к электросетям производства.

К Владимиру Головнёву обратился директор компании, занимающейся производством железобетонных изделий и элементов благоустройства с просьбой посодействовать в решении вопроса подключения объекта к электросетям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Предприниматель заключил договор технического присоединения, оплатил его в срок, но не смотря на это уже больше года производство не удаётся запустить из-за отсутствия подключения объекта к электросетям. Обращения директора компании в адрес ПАО «Россети Московский регион» были безрезультатны.


Бизнес-омбудсмен инициировал заседание межведомственной рабочей группы по технологическому присоединению Министерства энергетики Московской области по вопросу подмосковного предпринимателя.

По итогам заседания ПАО «Россети Московский регион» подключат объект к электосетям до 15 сентября 2023 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей держит этот вопрос на контроле.

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Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.

Предпринимателю оказали содействие в расширении семейного бизнеса.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку.
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Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы «Росатома» по атомной науке
14 августа 2023, 16:18

Фото: сайт Кремля

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку программы «Росатома» по атомной науке и технологиям.
«От всей отрасли хочу Вас поблагодарить за продление нашего нацпроекта развития техники, технологий и научных исследований до 2030 года. Мы его реализуем совместно с Курчатовским институтом», — сообщил Лихачёв.

Ранее Лихачёв заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года. Он также отметил, что «Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке. На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном округе и в порту города Певек.

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#путин
#программа
#наука
#поддержка
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Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Мосгорсуд отказался поместить блогера Чекалину под домашний арест
14 августа 2023, 15:47

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мосгорсуд отказался перевести блогера Валерию Чекалину под домашний арест, об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На том, чтобы суд ужесточил меру пресечения в отношении блогера, настаивала сторона гособвинения. 

Согласно решению Мосгорсуда, ходатайство прокуратуры оставлено без удовлетворения. Отмечается, что Чекалина на судебный процесс не явилась. Ее интересы представлял адвокат. Также сообщается, что одновременно, было рассмотрено дело в отношении супруга блогера, в отношении которого, также рассматривался вопрос об ужесточении меры пресечения. Ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Чекалину, также удовлетворена не была.

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В центре Грабаря завершилось обследование «Троицы» Рублева
Обследование «Троицы» Рублева завершилось в центре Грабаря
14 августа 2023, 15:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Обследование иконы «Троицы» Андрея Рублева завершилось в Реставрационном центре имени И. Э. Грабаря. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Специалисты реставрационного центра готовят отчет по итогам работы с анализом результатов.  

В пресс-службе сообщили, что дата расширенного совета, на котором будут обсуждены результаты исследований, будет сообщена позже. Отмечается, что в собрании примут участие ведущие специалисты центра, Третьяковской галереи и Эрмитажа. По итогам совещания, будет принято решение о реставрации иконы.  

Напомним, «Троица» была перевезена для реставрации в июле. 

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#упц
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Вассерман предложил провести голосование об отмене английского языка в России
14 августа 2023, 15:24

Фото: IStock/suesmith2

Минтранс предложил сделать необязательными схемы метро на английском языке. В ведомстве объяснили это «многочисленными обращениями» россиян и регионов, «значительной информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране.
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил, что на английском языке разговаривает половина мира. В беседе с «Радио 1» он предложил провести голосование, и на основе статистических данных принимать решение.
«Прежде чем решить, стоит ли приводить в жизнь предложение Минтранса, я бы постарался собрать статистику: какая часть приезжающих из-за рубежа в нашу страну владеют русским языком, хотя бы в той мере, чтобы понимать уровни на указателях, а какая – английским. И принимал решение, исходя из этой статистики <…> Для статистики служат и опросы общественного мнения, и прямые голосования. Поэтому, прежде чем принимать решения на основании обращений, надо серьезно поработать со статистикой, а может быть, и до голосования дойти», — сказал Вассерман.
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#голосование
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#депутат
#язык
#россия
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Минобороны заказало партию постапокалиптичных авто «Тигр-М»
Минобороны заказало партию автомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой для охраны колонн
14 августа 2023, 15:07

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Минобороны РФ заказало партию автомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой для охраны колонн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
«В новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Впервые «Тигра» представили на форуме «Армия-2023».
Госкорпорация «Ростех» планирует значительно увеличить производство применяемых в зоне СВО дронов-камикадзе «Ланцет». Рассуждая о бронетехнике, он отметил, что объемы ее производства выросли в 4-5 раз. Замглавы госкорпорации также добавил, что изготовление некоторого вида вооружения в стране увеличилось в 20-30 раз.

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#армия
#автомобиль
#тигры
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Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Бывший генерал СБУ получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену
14 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.
В сообщении ведомства говорится, что кроме обвинения в государственной измене, бывший генерал СБУ подозревался в попытке совершения террористического акта.  

В ходе следствия было установлено, что задержанный незаконно хранил при себе вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества. В офисе генпрокурора Украины сообщили о приговоре в отношении осужденного. Генералу предстоит отбывать наказание в виде 12 лет лишения свободы. Данные осужденного в ведомстве не разгласили. 

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#данные
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#вооружение
#наказание
#сбу
#суд
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Зампред Общественной палаты Подмосковья Ульянов: Участие в выборах — это право или даже обязанность
14 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости / Варвара Гертье

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что каждый житель региона должен отдать свой гражданский долг во благо развития Подмосковья.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
«Активные граждане всегда ходят на избирательные участки. Участие в выборах — это право или даже обязанность влиять на то, как будет развиваться наш регион и исходя их этого вся наша страна», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Исходя из нашего волеизъявления будет определён вектор развития нашего региона. Находиться в стороне — это не правильно и даже безответственно, потому что от мнения каждого складывается мнение большинства», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Члены партии «Единая Россия» утвердили предвыборную программу на выборы.
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В Обнинске создадут кластер по ядерному образованию
Путин поддержал идею о создания кластера по ядерному образованию в Обнинске
14 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/Bogdanhoda

Российский лидер Владимир Путин, во время встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, поддержал его идею о создании кластера по ядерному образованию в городе Обнинск Калужской области.
«Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Лихачев отметил, что именно в Обнинске была построена первая атомная станция, а также сильный филиал МИФИ. Именно поэтому глава «Росатома» считает, что кластер должен находиться именно там, на севере Калужской области.

Ранее Лихачев заявил, что «Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом, на сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций.

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#владимир путин
#ядерное
#образование
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Более 3 тонн груза помощи отправили в зону СВО из Красногорска
14 августа 2023, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

11 августа при поддержке администрации муниципалитета и нахабинских предпринимателей.при поддержке администрации муниципалитета и нахабинских предпринимателей из Красногорска отправили 4 грузовых автомобиля со сборным грузом для бойцов СВО.
С гуманитарным грузом в зону спецоперации отправили: автономные источники электричества, снаряжение для ведения боя, экипировка, продукты питания, хозяйственные товары и вода, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Это долг каждого. Я оказываю посильную помощь, Донбасс — это наша земля, наша страна, наши люди и мы должны, мы обязаны помочь», — подчеркнул генеральный директор ООО «Артстрой» Альберт Шамсутдинов. 

Любой желающий может принести гуманитарную помощь для бойцов в Центр сбора помощи на базе МУ «Молодежный центр» с 10:00 до 19:00 каждый день. 

Информация для потенциальных добровольцев: заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы не только для себя, но и для членов семьи. Военнослужащему полагается месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием и в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.

Помимо этого, служащие в зоне специальной военной операции по контракту имеют право на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места. Также они могут отправлять своих детей в детский сад без очереди, рассчитывать на бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru. Обратиться можно также в военный комиссариат городского округа Красногорск по телефону: 8(985)686-67-10 (круглосуточно).

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Подмосковье ищет медработников