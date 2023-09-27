Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить экзамен по русскому для мигрантов

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«Одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда. Россия должна открыться для стран Юго-Восточной Азии. Это порядка 65 млн человек», — приводят слова Титова «Аргументы Недели».
Отмечается, что бизнес-омбудсмен характеризует нехватку рабочей силы ростом экономики РФ. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом.
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