Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, сколько российских бизнесменов находятся в СИЗО

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Более чем в 80% случаев бизнесменов обвиняют в мошенничестве.
Ранее сообщалось, что подмосковный бизнес-омбудсмен защитил предпринимателя от неправомерных действий полиции.
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва поступило письмо от владельца технического центра, обратившегося с жалобой на действия правоохранительных органов, сотрудники которых в феврале этого года зашли в его здание, без предъявления служебных документов, а также без разрешительных документов на проведение проверки здания.