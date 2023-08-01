Бизнесмен Андрей Ковалёв провел встречу с предпринимателями Дубны

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В наукограде Дубна провели бесплатную бизнес-лекцию от лидера Общероссийского движения предпринимателей, владельца группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрея Ковалёва
«Обсудили стартапы и надзорную деятельность, много говорили о мерах поддержки предпринимательства: наш гость отметил, что в Московской области созданы лучшие условия для бизнеса, по сравнению с другими регионами. У меня также состоялась беседа с Андреем Ковалёвым о программах поддержки малого и среднего бизнеса, о планах по развитию наукограда», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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Алиса Сергиенко