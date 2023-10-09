Бизнесмен Фридман из Великобритании переехал в Израиль

Фото: iStock/John Theodor
В данный момент бизнесмен может находиться в Москве.
Источник близкий к бизнесмену сообщил РБК, что Михаил Фридман переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
Михаил Фридман был одним из первых крупных бизнесменов, которые попали под санкции из-за начала СВО на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения ввёл Евросоюз, а в середине марта санкции ввела и Великобритания, где проживал Фридман.
Ранее сообщалось, что Фридман имеет паспорт Израиля, но в этой стране у него нет дома и доступа к средствам, чтобы купить жильё где-то, кроме Лондона.
Читайте также:
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле
*Признан иностранным агентом на территории РФ
Михаил Фридман был одним из первых крупных бизнесменов, которые попали под санкции из-за начала СВО на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения ввёл Евросоюз, а в середине марта санкции ввела и Великобритания, где проживал Фридман.
Читайте также:
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле
*Признан иностранным агентом на территории РФ
Мария Фирсова