Бизнесмена Олега Тинькова проверят на предмет разжигания ненависти к России

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Генпрокуратура проверит российского бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Источник уточняет, что жалобу на Тинькова написали активисты религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст». Они утверждают, что своим постом предприниматель выразил негативное отношение к носителям русского языка и культуры. Его слова были восприняты как разжигание вражды против россиян.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова