Бизнесу Подмосковья помогут с выбором локации

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У подмосковных предпринимателей теперь появилась возможность ускорить оценку локации для размещения бизнеса и принятия решения о ее выборе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
В Подмосковье запустили онлайн-сервис «Анализ локации бизнеса».
Подать заявку на получение услуги можно на инвестиционном портале Московской области.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.