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Благодаря поддержке государства в Кашире появилась мастерская «Деревянная сова»

25 сентября 2023, 10:17
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

На территории городского округа Кашира не так давно открылась мастерская «Деревянная сова», где изготавливается мебель и предметы быта из твёрдых сортов древесины.
В роли создателя мастерской выступает Михаил Херувимов. Его уникальность заключается в том, что он подходит с творческой стороны к своим работам, создавая единственные в своём роде, ни на что не похожие изделия, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В мастерской изготавливали столы, ​а недавно там же начали изготавливать и кухонные предметы и предметы интерьера.

«Я не делаю какие-то потоковые вещи. Стараюсь делать индивидуальные, штучные. Зачастую это неповторимые изделия, существующие только в одном экземпляре. С использованием природных форм и эпоксидной смолы», — рассказал создатель мастерской Михаил Херувимов.
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#михаил шувалов
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Глава Красногорска Волков поздравил коллектив «Бецема» с Днем машиностроителя
25 сентября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил представителей машиностроительной отрасли завода АО «Бецема» с профессиональным праздником.
День машиностроителя ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, в этом году этот праздник выпал на 24 сентября. 

Завод АО «Бецема» — одно из градообразующих предприятий округа Красногорск, кроме того завод является ровесником Красногорска и также в этом году отметил свой 91-летний день рождения.   

Завод занимается выпуском техники, которая востребована в нефтегазовой и цементной отраслях, капитальном и дорожном строительстве. 

Глава Красногорска поздравил коллектив завода и вручил благодарственные письма и знак «Благодарю за труд» лучшим сотрудникам производства. 
«Наша страна славится своими машиностроителями, поэтому нам все по плечу! Мы должны постоянно стремиться к улучшениям, и мы это делаем! Благодарю коллег и желаю им новых и важных проектов, здоровья вашим семьям и процветания нашей отрасли!», — отметил генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов. 

В качестве подарка для сотрудников завода выступил русский камерный оркестр Знаменского-Губайлово «Усадьба». 

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#дмитрий волков
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В понедельник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
25 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 25 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 957,9 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и  М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры.
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#пробки
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#автомобилисты
#автомобиль
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Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры
Опрос: 54% россиян никогда не решились бы на переезд ради карьеры
25 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/Tijana Simic

Больше половины россиян (54%) никогда не решились бы на переезд ради карьеры. Об этом свидетельствую данные опроса Авито Работы, в котором приняли участие больше 10 тысяч работающих респондентов.
Среди опрошенных, 38% уже переезжали в другой город для построения карьеры. В основном они выбирали Москвы (24%), Санкт-Петербург (10%), Краснодар (5%) или Казань (4%). Одинаковый интерес для построения карьеры вызывают Новосибирск и Екатеринбург (по 3%).

При этом готовы к переезду чаще мужчины. В разбивке по возрастам о готовности переезжать в большинстве говорили молодые люди от 18 до 24 лет — так ответили 69% из них. Чем старше группа респондентов, тем меньше у них желания менять место жительства по работе. Так, больше половины (56%) россиян 25-34 лет согласились бы переехать ради карьеры, а среди опрошенных в возрасте 35-44 лет таких 49%.

Как рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель, сегодня работодатели готовы оплачивать переезд новым сотрудникам. Всё потому, что на рынке труда сформировался повышенный спрос на работников.

Например, ранее мы писали о серьёзном дефиците кадров в сфере обслуживания. Отмечается, что порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от клининга, ресторанного бизнеса или строительной отрасли.

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#работа
#россия
#переезд
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Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
Госдума рассмотрит проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ
25 сентября 2023, 06:52

Фото: istockphoto/PROMT8

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов представил законопроект, внесенный на рассмотрение в Государственную думу, который направлен на установление более высокой заработной платы для учителей, работающих на полную ставку.
В соответствии с предложением законопроекта, заработная плата учителей не должна быть ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в субъекте Российской Федерации, где они преподают. Об этом написал сам Нилов в своем Telegram-канале.

Это изменение предполагается внести в часть 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечить учителям более стабильный и достойный уровень заработной платы, когда они работают на полную ставку. При этом законопроект также предусматривает, что размер зарплаты учителей не должен быть уменьшен, и условия оплаты труда не должны ухудшиться после вступления данного закона в силу.

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#плата
#законопроект
#мрот
#зарплаты
#telegram
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В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»
RaiNews24: в итальянской больнице умер один из главарей «Коза Ностра» Денаро
25 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/cyano66

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, известный как «Тощий», скончался в больнице, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Ранее в январе он был арестован и находился в строгой режимной тюрьме в городе Аквила, Италия.
По информации медицинских источников, 62-летний босс мафии «Коза ностра» проходил лечение от рака толстой кишки и в пятницу впал в кому. Незадолго до своей смерти к нему в больницу прибыли мать и другие близкие родственники. Ожидается, что похороны Мессины Денаро состоятся в его родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро исчез летом 1993 года во время отдыха на побережье Тосканы. Тогда он был включен в список десяти самых опасных преступников в мире и находился в розыске почти 30 лет. За многочисленные кровавые преступления он был дважды приговорен к пожизненному заключению в Италии. 16 января его арестовали в клинике «Маддалена» в Палермо, где он проходил химиотерапию.

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#лечение
#мать
#похороны
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В России весной 2024 года испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
25 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Longfin Media

Весной 2024 года начнутся испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Об этом пишет РИА Новости.
«Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, у бронеавтомобиля улучшат электронику и «Зубило» сможет работать в автономном режиме. сможет работать в автономном режиме. На испытания ВС РФ броневик будет передан весной 2024 года. 

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#испытания
#вс рф
#россия
#армия
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В России с 2024 года за мусорными полигонами будет «следить» нейросеть
25 сентября 2023, 04:05

Фото: iStock/Anton Novikov

Российский экологический оператор к середине 2024 года разработает нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Дениса Буцаева.
«Мы уже активно приступили к реализации проекта. Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов», — цитирует агентство слова собеседника.

Буцаев добавил, что работа над созданием нейросети будет завершена во втором квартале 2024 года.

Отмечается, что нейросеть сможет замечать возгорания, тление мусора, отсутствие обводных каналов, ограждения, весового контроля и наличие птиц на полигоне.

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#отходы
#мусор
#россия
#экология
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Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»
25 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/BrianAJackson

Юрист Иван Соловьев заявил, что некоторые злоумышленники, разрабатывая схему мошенничества, составляют «профиль жертвы». Об этом пишет радио Sputnik.
Специалист отметил, что телефонных мошенников можно разделить на две категории. Некоторые осуществляют обзвон почти без подготовки, имея минимальные знания о жертве и рассчитывая по большей части на удачное стечение обстоятельств. Вторая же категория собирает сведения о жертве заранее — например, через социальные сети, пояснил Соловьев.

«Они знают состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — цитирует издание слова собеседника.

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#телефон
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Экономист рассказала о праве ряда россиян на максимальную пенсию
Доцент Иванова-Швец заявила о праве пилотов и госслужащих на максимальную пенсию
25 сентября 2023, 02:05

Фото: istockphoto/PROMT8

Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты России при РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью для Ura.ru поделилась информацией о категориях работников в России, которые имеют право на максимальную пенсию.
Экономист отметила, что максимальную пенсию в России могут получать космонавты, заслуженные летчики и госслужащие высшего ранга. Она также подчеркнула, что наибольшие пенсионные выплаты не всегда начисляются работникам, у которых была самая высокая заработная плата во время их трудовой деятельности.

Кроме того, Иванова-Швец указала на то, что участники программ корпоративных пенсионных накоплений могут претендовать на повышенные выплаты. Хотя условия различаются в зависимости от компании, общим принципом является то, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем выше будет размер его пенсии. Эти выплаты могут достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

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