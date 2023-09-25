Благодаря поддержке государства в Кашире появилась мастерская «Деревянная сова»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В мастерской изготавливали столы, а недавно там же начали изготавливать и кухонные предметы и предметы интерьера.
«Я не делаю какие-то потоковые вещи. Стараюсь делать индивидуальные, штучные. Зачастую это неповторимые изделия, существующие только в одном экземпляре. С использованием природных форм и эпоксидной смолы», — рассказал создатель мастерской Михаил Херувимов.Читайте также:
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