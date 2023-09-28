Благотворительный фонд Исинбаевой в Волгограде приостановил свою работу

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России. Информацию сообщает «Октагон».
Елена открыла фонд в 2013 году, зарегистрирован он в Волгограде. На сегодняшний день организация числится в Едином государственном реестре юридических лиц как действующая, но последний раз операции там проводились в январе 2022 года. В Москве 15-16 января 2022 года проходил Кубок Елены Исинбаевой.
Официальный сайт и социальные сети фонд не ведет, старый офис в одном из бизнес-центров также пустует.
Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему «предательства Родины» Елены Исинбаевой. Сообщалось, что сейчас Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. В своих социальных сетях она писала, что возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, так как у организации нет основания для отстранения Елены от работы.
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Алина Юрчак