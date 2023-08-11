Благоустроенный жителями двор Долгопрудного стал известен по всей стране

Фото: администрация городского округа Долгопрудный
«Фотографии и видео через знакомых, родственников и друзей разошлись по всей России: Тамбов, Краснодар, Волгоград, Питер – всё не перечислишь», – рассказала Наталья.Наталья Алексеевна посадила у дома флоксы, ромашки, гортензии, а Сергей Викторович, который является ещё и старшим по дому, смастерил целый городок.
«Под окнами нашей квартиры он сделал мельницу, колодец, избушку, а с другой стороны от подъезда у нас кошкин дом, мини-водоём и дорожка. Следим и ухаживаем за аллеей у детской площадки напротив. Некоторые соседи помогают. Дети радуются, взрослым нравится. Все фотографируются и удивляются, ждут новых поделок», – поделилась Лазебная.В прошлом году двор стал одним из победителей конкурса благоустройства. В этом году жильцы также подали заявку на городской и областные конкурсы.
Читайте также:
1 августа стартует сезон продаж дынь и арбузов в Долгопрудном
В Долгопрудном врачи спасли онкобольного, проведя уникальную операцию
В МФТИ в Долгопрудном будут проектировать передовые беспилотные системы