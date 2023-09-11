Благоустройство Кузьминского лесопарка в Котельниках продолжается

Стартовала регистрация школьников и студентов для участия в Национальной технологической олимпиаде, в которой могут поучаствовать школьники с 5 по 11 классы, а также студенты колледжей и вузов.

Олимпиада пройдёт по 6 технологическим сферам и 42 профилям, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Все задания, которые будут представлены на олимпиаде, являются реальными отраслевыми задачами, которые будут ставить ведущие российские технологические компании и вузы.

Победители и призеры категории 8-11 классов смогут поступить в ведущие вузы без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ. Также отличившихся ребят будут ждать интересные стажировки.

Узнать подробнее об олимпиаде и условиях участия можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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