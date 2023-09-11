Благоустройство Кузьминского лесопарка в Котельниках продолжается

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники
Завершение работ по благоустройству кузьминского лесопарка намечается на 2025 год.
«Котельники быстроразвивающийся городской округ, на одной из встреч ко мне обратились с просьбой восстановить стадион «Здоровье». Нам удалось включить этот проект в Народную программу партии и сегодня мы видим результат. Реконструкция стадиона и обустройство теннисного корта практически завершены: уже положили спортивный искусственный газон, ведутся работы по установке мачт освещения», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.Читайте также:
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