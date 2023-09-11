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Благоустройство Кузьминского лесопарка в Котельниках продолжается

11 сентября 2023, 17:53
Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Кузьминский лесопарк пользуется большой популярностью и является местом притяжения жителей городского округа Котельники, поэтому благоустройство парка является долгожданным событием.
Специалисты провели комплекс мероприятий по созданию игрового пространства для детей и обустроили многофункциональную хоккейную площадку, также оборудовали новую входную группу, которую выполнили в экостиле, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Завершение работ по благоустройству кузьминского лесопарка намечается на 2025 год.


Проверить ход строительных работ приехал депутат Государственной Думы Роман Терюшков.
«Котельники быстроразвивающийся городской округ, на одной из встреч ко мне обратились с просьбой восстановить стадион «Здоровье». Нам удалось включить этот проект в Народную программу партии и сегодня мы видим результат. Реконструкция стадиона и обустройство теннисного корта практически завершены: уже положили спортивный искусственный газон, ведутся работы по установке мачт освещения», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.
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Школьники и студенты могут принять участие в Национальной технологической олимпиаде
11 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Стартовала регистрация школьников и студентов для участия в Национальной технологической олимпиаде, в которой могут поучаствовать школьники с 5 по 11 классы, а также студенты колледжей и вузов.

Олимпиада пройдёт по 6 технологическим сферам и 42 профилям, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Все задания, которые будут представлены на олимпиаде, являются реальными отраслевыми задачами, которые будут ставить ведущие российские технологические компании и вузы.

Победители и призеры категории 8-11 классов смогут поступить в ведущие вузы без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ. Также отличившихся ребят будут ждать интересные стажировки.

Узнать подробнее об олимпиаде и условиях участия можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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В Подмосковье пометят серых журавлей для изучения путей их миграции
11 сентября 2023, 17:55

Фото: Минэкологии МО / А. Барташов

В подмосковное Минэкологии обратились специалисты Межрегиональной общественной организации «Русское общество сохранения и изучения птиц имени М. А. Мензбира». Они попросили согласовать мечение четырёх серых журавлей в Талдомском городском округе.
«Планируется, что журавли будут отловлены с соблюдением всех мер предосторожности, помечены цветными кольцами, снабжены GPS-GSM логгерами и отпущены на волю. Это необходимо для изучения мест скопления и миграционных остановок обитающих в Московской области серых журавлей. В дальнейшем полученная информация будет использована для сохранения природной популяции вида», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, отлов будут производить профессионалы, работавшие со знаменитым Рыжиком. Журавлёнок был помечен в 2018 году в заказнике «Журавлиная родина». С GPS-передатчика, закрепленного на ноге журавля, была получена ценная информация о миграции и зимовке птиц в национальном парке Хула в Израиле. На следующий год Рыжик вернулся в Россию, и сигнал с передатчика поступил из Смоленской области.
 
Сегодня в Подмосковье насчитывается 150-170 пар журавлей.

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#журавли
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#подмосковье
#московская область
#природа
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Психолог Наумова рекомендовала младшим школьникам посещать не более трёх кружков
11 сентября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что детям со второго по четвертый класс рекомендовано посещать не более двух-трех секций, поскольку сверхнагрузка будет негативно влиять на школьника и его успеваемость.
«Если ребёнок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребёнок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность. В первом классе лучше не торопиться, внедрить один кружок, если все нормально, вводим второй, но не более», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

При этом, надо учитывать, что кружки не должны мешать основной учёбе, а также отдыху и досугу ребёнка со сверстниками.

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#психолог
#кружки
#школьник
#учёба
#школа
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У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки
11 сентября 2023, 17:14

Фото: Минтранс МО

Отстойно-разворотные площадки и перехватывающие парковки оборудовали рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной городок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Площадь новой площадки у станции Ольгино в Балашихе составляет 16 тыс кв м. Она рассчитана на 34 машиноместа для общественного транспорта. Рядом обустроили перехватывающую парковку вместимостью 60 машиномест.
 
Также ОРП площадью 510 кв м обустроили в Одинцове на станции Лесной городок. Там также сделали перехватывающую парковку на 2,8 тыс кв м, рассчитанную на 90 машиномест.
 
Как отметили в министерстве, перехватывающие парковки и ОРП обеспечат комфортные для водителей и пассажиров 18 автобусных маршрутов.
 
МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи. 
 
9 сентября президент России Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. В церемонии участвовал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
 
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#минтранс мо
#парковки
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#транспорт
#мцд-4
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, на что траты россиян возросли этим летом
Исследование: этим летом у россиян возросли траты на спорт и знакомства
11 сентября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/djiledesign

Исследование ЮKassa и IT-компании «Эвотор» показало, что россияне этим летом больше тратили на спорт, уход за собой и развлечения.
Так, в среднем количество посещений салонов красоты среди граждан увеличилось на 30%, спа-салонов ― на 39%, а несетевых спорт-центров ― на 24%.

Возросший интерес россиян к знакомствам в социальных сетях виден в увеличившемся на 76% обороты таких площадок в ЮKassa прошедшим летом.

Кроме этого, россияне активно проявляли интерес к шопингу: обороты онлайн-магазинов мужской и женской одежды выросли на 89% по сравнению с прошлым.

Как передаёт Газета.ру, у граждан нашей страны также возрос спрос к путешествиям: средние обороты турагентств увеличились на 26%.

Среди россиян этим летом пользовались спросом стройматериалы, а также различные лекции и онлайн-курсы.

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#спорт
#спрос
#россияне
#лето
#статистика
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Росгвардейцы обеспечили порядок в период проведения Единого дня голосования в Подмосковье
11 сентября 2023, 17:04

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Порядка 3 тысяч сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими приняли участие в охране правопорядка и обеспечении безопасности в период проведения Единого дня голосования в 49 городских округах.

Росгвардейцы проверяли места проведения выборов, а также проверяли места, где хранилась избирательная документация. Вблизи избирательных участков находились росгврдейцы, для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Специалисты нарушений не зафиксировали за три дня голосования. 

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#росгвардия
#выборы
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Российский суд заочно арестовал мэра Днепропетровска Филатова
11 сентября 2023, 16:59

Фото: istock /Liukov

Басманный районный суд города Москва выдал санкцию на заочный арест мэра украинского города Днепр Бориса Филатова. Против Филатова возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду. МВД России объявило его в розыск.
Напомним, в апреле 2022 года СК РФ возбудил дело против украинского мэра из-за его высказываний о россиянах в социальных сетях. Борис Филатов опубликовал пост в своих социальных сетях с призывами убивать граждан России во всем мире. 

«Мэру Днепра Филатову Б. А. избрана мера пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ», —  рассказали ТАСС в суде без уточнения других подробностей.
Напомним, что ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Евгения Черняка, владельца алкогольного холдинга Global Spirits, по делу о содействии террористической деятельности. Украинский бизнесмен внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Хамовнического суда. 

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#уголовное дело
#розыск
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Обязательную регистрацию в Подмосковье уже прошли около 300 собак
11 сентября 2023, 16:39

Фото: Минсельхозпрод МО

Обязательную регистрацию в Московской области прошли 298 домашних животных, достигших трёхмесячного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Ранее в регионе вступил в силу закон, обязывающий владельцев регистрировать своих питомцев. Пройти эту процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных – по желанию владельца.
 
«Питомцы получили персональные номера, а информация о них внесена в реестре домашних животных региона. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за домашнего любимца», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
 
По его словам, работы предстоит много: в регионе тысячи животных, подлежащих обязательной регистрации.
 
Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.
 
Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
 
Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.
 
Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем. 
 
На приеме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип. 
 
Чипирование – обязательное условие для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость – 330 рублей.
 
Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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#московская область
#подмосковье
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Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке
Путин: надо добиваться, чтобы молодежь после вузов оставалась на Дальнем Востоке
11 сентября 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений оставалась в Дальневосточном федеральном округе. Об этом Путин сообщил на совещании по развитию дальневосточных городов.
Глава российского государства также отметил необходимость развития новой модели экономики. По словам Путина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе. 

Российский лидер пояснил, что в основе новой модели экономики должно быть развитие разнообразных эффективных производств креативных отраслей, а также создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Напомним, 23 июня Путин поздравил россиян с Днем молодежи. В своем поздравлении он отметил, что теперь по инициативе самих молодых россиян праздник проводится в последнюю субботу июня, что позволяет объединить его со школьными выпускными.

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