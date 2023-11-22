Благоустройство подходов к станции «Лесной городок» проверили в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход благоустройства подходов к станции МЦД-4 «Лесной городок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
В прошлом году вблизи станции МЦД-4 «Лесной городок» отремонтировали три участка автомобильных дорог протяженностью 1,2 километра.
Стоит отметить, что строители планируют завершить установку шумозащитных экранов, благоустройство подходов и монтаж ливневой канализации до 20 декабря.
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«Для удобства жителей в этом году заасфальтировали пешеходную дорожку до частного сектора, установили лавочки и урны.<…> По итогам проверки поручил проработать вопрос расширения парковочного пространства и благоустройства сквера рядом со станцией, установить камеры видеонаблюдения и подключить их к системе «Безопасный регион»», – отметил Андрей Иванов.
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Мира Полтева