Благоустройство территории «Банного леса» в Красноармейске обсудят с жителями

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Жителей Красноамейска приглашают принять участие в обсуждении соучастного проектирования «Банного леса». Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа пушкинский Максим Красноцветов.
«Напомним, что разработка концепции благоустройства лесопарка "Банный лес" проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды"», — написал Максим Красноцветов в своём канале.Собрание запланировано на 18 часов 20 ноября. Всех желающих приглашают во Дворец культуры имени Ленина по адресу: город Красноармейск, улица Комсомольская, 5. Ознакомиться с постановлением о проведении общественных обсуждений можно здесь.
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Екатерина Шмакова