Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат в августе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В парке проходят занятия спортом для участников программы «Активное долголетие»: проводятся занятия танцами, йогой и скандинавской ходьбой.
«Я помню встречи в этом парке, когда он ещё не был обновлен, но при этом всегда оставался любимом местом многих людей. Знаю, что есть большие планы по его модернизации. В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Работы по благоустройству парка проходят в рамках второго этапа. Первый завершился еще в 2021 году.
На сегодняшний день в парке обновлено: главная площадь и набережная, обновили покрытие из плитки, обустроили пешеходные дорожки, установили новые детские площадки, скейт-парк, для удобства жителей оборудовали парковку, благоустроили мемориальный сквер «Вечный огонь». Провели большую работу по озеленению парка и также установили новую систему освещения и видеонаблюдения.
«Мы очень любим наш парк. Ходим сюда гулять с детьми почти каждый день и зимой, и летом. Любим его за то, что при небольшой площади он сочетает в себе все, что нужно: кафе, детские аттракционы, объекты спортивной инфраструктуры, площадки, набережную. Дети, конечно, больше всего любят аттракционы, животных, уток покормить», — рассказала местная жительница Марина.В 2023 году специалисты продолжают благоустраивать парк. Планируется реконструировать памятник воинам-интернационалистам, открыть «фонтан слез» и заменить поющие фонтаны.
Для безопасности детей специалисты обновят детскую игровую площадку – она станет более современной и безопасной.
Специалисты уделили отдельное внимание просьбе жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые просили заменить плитку на менее скользкую.
«Мы участницы «Активного долголетия». Очень рады парку. Сейчас его сделали ещё лучше, теперь и взрослым, и детям тут раздолье. Да и сами Мытищи очень меняются - они хоть и застраиваются, но и красоты еще больше», — поделились местные жительницы.
Читайте также:
Воробьёв: образовательный комплекс в Мытищах заработает 1 сентября.
В Мытищинской поликлинике начали работать новые стоматологические кабинеты.
В Мытищах планируют построить 10 школ и 16 детских садов.