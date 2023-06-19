Благоустройство парка Островского в Ступино готово на 60%

Уже этим летом в Ступино завершат благоустройство парка им. Николая Островского

Благоустройство парка им. Н.Островского в городском округе Ступино завершено на 60%, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Парк имени Николая Островского — излюбленное место отдыха ступинцев. В прошлом году мы реализовали первый этап благоустройства. Сейчас проходит завершающий этап работ. Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ еще одним местом для комфортного отдыха в городе станет больше. Мы надеемся, что после обновления, парк будет еще популярнее, чем раньше у жителей и гостей Ступино. Окончание работ запланировано на июль этого года», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.



Уже этим летом в Ступино завершат благоустройство парка им. Н. Островского, которому в этом году исполняется 90 лет. На данный момент уже готовы новые велодорожки, фонтан, ограждения и обновили плитку на центральной аллее и провели работы по озеленению.



Жители Ступино уже сейчас могут прогуляться по обновленному парку, а к концу июля здесь также установят детские и спортивные площадки, беседки, навесы, опоры освещения и камеры видеонаблюдения, сделают скейтпарк и памп-трек.

После окончания всех строительных работ в обновленном парке появятся: «сухой» фонтан, сцена с амфитеатром, детские площадки со столами для проведения мастер-классов, она отдыха с «историческими» беседками и читальней, площадки для выгула собак и другое.

Работы по благоустройству проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».