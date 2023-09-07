Блинкен: Конфискованное у бизнесменов РФ направят на реабилитацию солдат ВСУ

Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко сообщила, что теплоэнергетические предприятия страны инициируют банкротство, и в связи с этим вынужденно прекращают подготовку к отопительному сезону и подачу горячей воды. Об этом в четверг пишет ТАСС.