Блинкен: Конфискованное у бизнесменов РФ направят на реабилитацию солдат ВСУ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон планирует направить конфискованные у российских предпринимателей средства. Об этом пишет РИА Новости.
«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — цитирует агентство слова госсекретаря Соединенных Штатов.
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