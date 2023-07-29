Блинкен считает, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР было обеспечение поставок оружия

Фото: iStock/Jon Rehg
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах.
Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.
Напомним, ранее военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Читайте также:
Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.
Читайте также:
Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
Екатерина Коршунова