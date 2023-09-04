Близится финал строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Одинцово

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
В результате проверки сотрудники управления выдали итоговый документ соответствия, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком проекта выступает ООО «Новолекс-Заречье». Строительные работы начались ещё в 2019 году. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 95%.
Комплект состоит из 5 этажей, общей площадью 55 тысяч кв. метров.
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