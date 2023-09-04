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Близится финал строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Одинцово

04 сентября 2023, 18:02
Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку строительства торгового центра строительных материалов и мебели «Леруа Мерлен» в посёлке Заречье Одинцовского округа.

В результате проверки сотрудники управления выдали итоговый документ соответствия, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщиком проекта выступает ООО «Новолекс-Заречье». Строительные работы начались ещё в 2019 году. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 95%.


Комплект состоит из 5 этажей, общей площадью 55 тысяч кв. метров.

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Фаевская оценила популярность проекта «Активное долголетие» у жителей Подмосковья
04 сентября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она приняла участие в выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в Ступине, где подводили итоги летнего сезона проекта в Подмосковье.
Участники заседания посетили мастер-классы в Парке культуры и отдыха имени Николая Островского – изготовление брошей в технике кандзаси, эко-арт в технике осибана и другие активности. Желающие смогли проверить здоровье прямо в парке.
«Уверена, что проект и дальше будет развиваться. Все активности регулярно корректируются, добавляются новые. Каждый участник может найти занятие по душе. Сегодня можно принять участие в 31 активности. Особенно популярны такие, как скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, катание на сапах, творчество, экскурсии и йога», – перечислила Фаевская.
Председатель комитета Андрей Голубев рассказал, что ежегодно к программе присоединяется всё больше участников. Сейчас их уже порядка 260 тыс, а клубы организованы в каждом городском округе.
 
Попасть в проект можно проактивно – жительницам Подмосковья в 55 лет и мужчинам в 60 приходит уведомление на региональном портале госуслуг. За год было направлено 90 тыс приглашений, 16 тысяч человек вступили в клуб.
 
Также можно записаться самостоятельно на портале. Узнать все новости и полезную информацию можно в Telegram-канале, где уже 13,5 тыс подписчиков.

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#ирина фаевская
#правозащита
#активное долголетие
#московская область
#подмосковье
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Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту
Доцент Сауренко: Подготовку к работе можно начать со стажировок
04 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко заявила. Что окончившему учебное заведение выпускнику можно начать со стажировки для того, чтобы подготовится к первому трудоустройству.
В пример она привела стажировки, организованные самими учебными заведениями.

«Это помогает понять, насколько привлекает выбранное направление. За время учебы есть шанс опробовать несколько смежных специализаций и выявить наиболее подходящие. В случае успешного прохождения стажировки компания может предложить студенту постоянную работу», — прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Сауренко.

Она отметила, что в случае, если нет проблем с учёбой и есть свободное время, то попробовать устроиться по специальности можно ещё во время обучения. В таком случае к окончанию учебного заведения у выпускника уже будет какой-то опыт в работе.

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#трудоустройство
#занятость
#молодёжь
#выпускники
#работа
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Министерство жилищной политики Подмосковья проведёт День открытых дверей
04 сентября 2023, 18:18

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области в четверг, 7 сентября, проведёт День открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи.

Приём заявок на участие в Дне открытых дверей уже стартовал, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Заявки принимаются до 12:00 6 сентября 2023 года по номеру телефона: 8 (498) 602 16 00, доб. 47929.

Участники встречи смогут получить консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Московской области.

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#подмосковье
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#график
#министерство жилищной политики мо
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Муратов* покинет пост главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде
04 сентября 2023, 18:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов* уйдет с поста на время разбирательства в суде по поводу его внесения Минюстом в реестр иностранных агентов. Об этом пишет агентство ТАСС.
Прежде сообщалось, что Минюст внёс в список иноагентов главреда «Новой газеты» Муратова*.  

Главный редактор издания заявил о несогласии с решением Минюста о признании его иноагентом и намерен оспорить решение ведомства в судебном порядке. По информации издания, на время, пока будут проводиться судебные разбирательства по вопросу признания Муратова* иноагентом, главный редактор покинет занимаемую должность. 

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*внесен Минюстом России в реестр иноагентов
#telegram
#вс рф
#минюст
#иностранный агент
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Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов
Путин повысил возраст отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний до 30 лет
04 сентября 2023, 17:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Подписанный президентом России указ вступает в законную силу с 1 января 2024 года.  

Согласно нововведению, предельный возраст для предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов составит 30 лет. В соответствии с действующим законодательством, предусматривается отсрочка до 27 лет. 

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон о повышении призывного возраста. 

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#возраст
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#it
#отсрочка
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Около 450 подмосковных медиков с начала года получили участки по программе «Земля врачам»
04 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже около 450 медицинских работников из Подмосковья получили в 2023 году участки по программе «Земля врачам». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, по инициативе которого новая мера поддержки стартовала в 2021 году. Программа позволяет привлекать медиков в учреждения здравоохранения.
«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдалённых населённых пунктах о здоровье жителей заботились квалифицированные и опытные специалисты. Стараемся дополнительно поддерживать медиков. Проанализировали статистику и определили самые востребованные специальности. Это терапевты, реаниматологи-анестезиологи, офтальмологи, неврологи и оториноларингологи. Список расширяем – в этом году добавили гериатров. С января мы выделили медикам 441 участок, а за всё время действия программы – более 2 тыс», – поделился Воробьёв. 
По его словам, больше всего участков предоставили медработникам в городских округах Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайск, Зарайск и Шатура. А на пяти территориях создали отдельные посёлки для врачей. Это Богородский, Домодедово, Ступино, Сергиево-Посадский и Воскресенск.
 
Участки земли предоставляются безвозмездно медикам 38 специальностей в 31 городском округе. Главное условие – стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее 3 лет.
 
Благодаря расширению программы участок земли получил заведующий отделением медицинской реабилитации Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова из Пушкина Павел Найдёнов.
«Я сразу приступил к его благоустройству. Пока сделал летнюю веранду, посадил первое деревце– яблоню, которую подарил коллектив на юбилей. В планах – дачный дом с панорамными окнами. Программа губернатора дала старт реализации мечты. Семья у нас большая, и в ней много медиков. Дочь собирается пойти по моим стопам», – рассказал Найдёнов. 
Врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Терехова работает в Щёлковском кожно-венерологическом диспансере. Она давно мечтала создать настоящий семейный очаг, и программа «Земля врачам» позволила это сделать.
«Мы построили дом для постоянного проживания. У нас растут четыре парня трёх, 10, 14 и 19 лет. Обязательно посажу сад и займусь мелким хозяйством вроде курочек. Это и есть настоящее человеческое счастье», – уверена Терехова. 
Подать заявку на земельный участок можно, обратившись в местную администрацию, чтобы выбрать участок из предлагаемого перечня. Также можно самостоятельно найти его на кадастровой карте. Во втором случае нужно зайти на портал uslugi.mosreg.ru в разделы «Предварительное согласование земельных участков» и «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», указать координаты участка, должность и место работы. Срок оформления составит 15 рабочих дней.

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4 сентября завершается регистрация на выборы путём дистанционного голосования
04 сентября 2023, 16:30

Фото: Мособлдума

Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ — тема непростая, но чрезвычайно перспективная. Постковидное время показало, что без дистанционных форматов нам совершенно никуда. По последним данным, более 6% от общего числа электората подали заявки на проведение дистанционного голосования», — Руководитель Рабочей группы Общественной палаты Московской области по наблюдению за выборами и организации штаба общественного наблюдения на выборах органов государственной власти и в органы местного самоуправления Московской области Татьяна Дмитриева.
Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг. Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён. В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
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Слабовидящие теперь смогут пользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья»
04 сентября 2023, 16:21

Фото: Минтранс МО

В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» появилась версия для слабовидящих. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Теперь пользователь сможет просматривать информацию о маршрутах и расписание общественного транспорта в текстовом формате с крупным шрифтом и контрастом. 
 
Для того, чтобы воспользоваться этой версией, нужно нажать кнопку «Версия для слабовидящих». Она появится на главном экране после обновления мобильного приложения. 
 
Сервис позволяет узнавать расписание, строить маршрут, получать информацию о местонахождении автобуса и прогноз его прибытия на нужную остановку.
 
В ведомстве добавили, что с начала запуска приложение «Транспорт Подмосковья» скачали около 93 тыс жителей региона. 
 
Приложение доступно в Google Play и App Store

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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября
04 сентября 2023, 16:09

Фото: Комлесхоз МО

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября. Даты проведения акции назвали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«В акции могут принять участие все желающие – жители Московской области и гости региона. Для них уже подготовили посадочный материал и инвентарь – перчатки, вёдра, лопаты и мечи Колесова. Всего для традиционной акции подобрано почти 700 участков», – отметили в ведомстве.
На лесных площадках 16 сентября планируется высадить свыше 100 тыс сеянцев сосны и ели, на муниципальных – примерно 31 тыс саженцев декоративных деревьев и кустарников, фруктовые деревья.

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
 
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

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