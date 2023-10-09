Близкие родственники людей, пропавших без вести, сдадут ДНК-анализ

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В числе людей, которые должны будут сдавать ДНК-анализ, окажутся близкие родственники граждан, которые числятся пропавшими без вести.
«Российская газета» сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который внесёт изменения в ФЗ о государственной геномной регистрации. Член Общественного совета при МВД РФ, президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказал об изменениях.
Заслуженный юрист России, разработчик федерального закона о геномной регистрации Иван Соловьев рассказал, что государственная геномная регистрация в России успешно осуществляется 14 лет.
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«За моей спиной десятки не найденных детей. Этот закон поможет нам прояснить их судьбу, как и многих тысяч взрослых, которые до сих пор числятся пропавшими без вести», - рассказал он.
«В начале текущего года принято решение, что в федеральную базу войдет геномная информация о всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении любых преступлений, а с 1 января 2025 года лиц, подвергнутых административному аресту», - рассказал Иван Соловьёв.Раньше анализ ДНК брали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений против половой неприкосновенности. Законопроект предусматривает, что геномная информация будет храниться в базе данных до установления местонахождения без вести пропавшего человека, но не более 70 лет. В нахождения человека ДНК-информация будет ликвидирована.
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