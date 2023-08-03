Блогер Хованский женился в Сербии

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Блогер Юрий Хованский женился на студентке Ксении Хромовой.
На свадебные фото в одной из социальных сетей Ксении обратил внимание тг -канал «Mash на Мойке». Сообщается, что Ксения примерно на 10 лет младше Юрия Хованского. В сентябре прошлого года она вместе с блогером переехала в Сербию.
«Mash на Мойке» пишет, что пара официально заключила брак в декабре 2022 года, но устроить торжество решила летом. На свадьбе на невесте было белое платье и венок, а жених — в классическом чёрном костюме-тройке.
До переезда в Сербию Юрия Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». 20 июля 2022 года уголовное дело закрыли за истечением срока давности.
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«Mash на Мойке» пишет, что пара официально заключила брак в декабре 2022 года, но устроить торжество решила летом. На свадьбе на невесте было белое платье и венок, а жених — в классическом чёрном костюме-тройке.
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Мария Фирсова