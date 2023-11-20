Блогер Аяз Шабутдинов назвал свой арест недоразумением

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Блогер и основатель бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов, которого отправили в СИЗО до 16 декабря, счел свой арест по делу о мошенничестве недоразумением. Его слова приводит Forbes.
Шабутдинов заявил, что не согласен с обвинением в мошенничестве и признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.
Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы восьмерых бывших учеников школы. Шабутдинов отметил, что большинство проходили обучения несколько лет назад. Предприниматель заявил, что его арест является плохим сигналом для других бизнесменов, так как из-за нескольких недовольных обучением человек, могут отправить в следственный изолятор.
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«Мы («Like Центр» — прим. ред.) — образовательная компания. У нас есть лицензия от министерства образования, аккредитация от Минцифры как IT-компания», — подчеркнул блогер.
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