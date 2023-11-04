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Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами

04 ноября 2023, 10:58
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

32-летнему блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Свою вину блогер не признаёт, сообщают в пресс-службе московской прокуратуры.
«Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал», –сказано в заявлении ведомства.

В скором времени суд примет решение об избрании меры пресечения Шабутдинову. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

Напомним, блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. Со слов представителей бизнес-тренера, причиной явилось заявление Калистратовой Н. В., которое она подала ещё в 2019 году. Заявительница осталась недовольна курсом за 1,9 млн рублей, после чего решила вернуть свои деньги обратно.

Компания Аяза Like-центр отвергла все обвинения девушки, назвав их необоснованными.

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#москва
#прокуратура
#блогер
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
04 ноября 2023, 10:50

Фото: Радио 1

Российский фигурист Илья Авербух вместе с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой посетил стенд Московской области, представленный на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября.
«Безусловно, это грандиозно. Я приглашаю всех узнать Россию, почувствовать нашу страну. Я думаю, это успешный проект, и он будет очень востребован. Это такая реклама регионов, и многие потом захотят поехать, почувствовать. «...» Мы приехали сюда и первый павильон, который мы увидели – это павильон Подмосковья», – поделился с корреспондентом «Радио 1» Илья Авербух. 

                                                                            Фото: Радио 1

Елизавета Арзамасова также поделилась своими впечатлениями. По её словам, стенд Подмосковья порадовал её своей интерактивностью. Актриса отметила, что в такое место обязательно нужно приезжать с детьми, чтобы они в игровой и доступной форме узнавали, чем богаты регионы России. 

                                                                           Фото: Радио 1

Напомним, что выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. Она пройдёт до 12 апреля 2024 года. 

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Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери
04 ноября 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ

В Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл продемонстрировал оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.
РИА Новости пишет, что именно эта икона была в ополчении Минина и Пожарского.
 
«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил, что икона спасла русский народ от иностранной интервенции. Патриарх Кирилл назвал образ национальной святыней.
 
Напомним, 4 ноября отмечается день, который посвящен иконе Казанской Божией Матери, одной из самых почитаемых икон в православии.

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#день народного единства
#праздник
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Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
В Москве торжественно открылась выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 10:14

Фото: Радио 1

В Москве торжественно открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлен красочный стенд Московской области.
Выставка проходит на территории ВДНХ. 

                                                                           Фото: Радио 1

Ранее в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал, что на стенде Московской области можно поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом (ЦУР). Он отметил, что это позволит всем желающим почувствовать себя губернатором без прохождения выборов. 

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», – рассказал глава региона.

                                                                           Фото: Радио 1

Кроме того, на площадке все желающие смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья благодаря интерактивным терминалам и картам. Также будет представлена ярмарка с продукцией, производимой в регионе. 

Выставка-форум открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян
Каргалев: спамеры берут телефонные номера россиян из клиентских баз
04 ноября 2023, 04:58

Фото: iStock/artoleshko

Основным источником телефонных номеров, которые мошенники используют для звонков россиянам, являются клиентские базы данных различных компаний. Эту информацию предоставил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, передает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что спам-звонки в большинстве случаев представляют собой обширные списки вызовов, рассылаемые по «огромной базе телефонных номеров, собранных из разных источников». Как отметил Каргалев, в настоящее время большинство таких номеров, включая те, которые используются мошенниками, собираются путем взломов и кражи клиентских баз данных различных компаний.

Согласно словам эксперта, информация о телефонных номерах может «утечь» не только в результате централизованных взломов, но также из-за нарушений в настройках хранения баз данных. Он также подчеркнул, что такие источники данных представляют особый интерес для спамеров, поскольку они обширны и содержат ценную информацию о клиентах, включая фамилии, имена, адреса электронной почты и другие сведения.

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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни
04 ноября 2023, 01:58

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженная артистка России, актриса Галина Мочалова скончалась на 90-м году жизни, сообщили в театре «Приют комедианта».
Галина Мочалова ушла из жизни 2 ноября, всего за 16 дней до своего 90-летия.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в некрологе.
Актриса родилась 18 ноября 1933 года и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Она работала в разные периоды в театре имени Ленсовета, а также в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». В 2007 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Актриса снялась в 87 фильмах, включая такие сериалы, как «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», а также «Шерлок Холмс» (2013) и «Мастер и Маргарита» (2005).

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#актриса
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Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик»
Очередь желающих купить билет на «Щелкунчика» собралась у Большого театра
04 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/abezikus

В Москве у здания Большого театра собралась очередь людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик», сообщает телеканал «Москва 24».
В сюжете говорится, что охрана театра организовывает движение людей в очереди и выдает им специальные браслеты, которые фиксируют место в очереди к кассам.

Корреспондент телеканала отмечает, что количество желающих приобрести билеты на спектакль по балету «Щелкунчик» продолжает расти, даже несмотря на позднее время. Многие из них пришли к театру уже с утра.

Пресс-служба Большого театра ранее объявила, что предварительная продажа билетов на представление балета начнется по специальному графику с 4 ноября. Это решение было принято в связи с высоким спросом на этот спектакль.

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Всемирный день мужчин в 2023 году: как отмечают, что подарить
04 ноября 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Во всем мире в первую субботу ноября отмечается праздник, посвященный сильному полу. В 2023 году торжество приходится на 4 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как зародился праздник Всемирный день мужчин и как его отмечают.

Всемирный день мужчин: история праздника


Учреждение даты, посвященной всем мужчинам мира, произошло с серьезной целью. Инициатором введения торжества стал писатель Джордж Киндел. По его мнению, мозг мужчины всегда находится под влиянием тестостерона, из-за чего у человека могут возникать вспышки агрессии. У женщин подобной проблемы не существует, подчеркивал автор, поэтому мужчины, которые способны совладать со своими эмоциями, должны быть удостоены отдельного дня, который будет напоминать общественности о том, как сложно мужской половине населения противостоять внутренним процессам в организме.

В 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе бывшего главы СССР Михаила Горбачева. По распоряжению руководства отделения ООН, в честь праздника заявившим о себе мужчинам, стали вручать премии. Лауреатами наград становились бизнесмены, политики и общественные деятели.

День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября
День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября

Связанные праздники


Также существует Международный мужской день. Он тоже отмечается в ноябре, но 19 числа. Этот праздник менее распространен и известен он лишь 60 странам мира. История его возникновения доподлинно неизвестна. Принято считать, что торжество установлено в честь отца доктора Джерома Тилуксингха из Университета Вест-Индии. Он возмутился тем, что существует торжество, посвященное отцам, однако бездетных мужчин и маленьких мальчиков праздником не удостоили. Идея торжества понравилась общественности и вскоре его стали отмечать.

Ежегодно выбирается определенная тема праздника, например — проблемы сохранения мужского здоровья.

Всемирный день мужчин: что подарить


В этот день нужно подчеркнуть важность присутствия мужчины в жизни женщины и семьи в целом. Приятным подарком станет приготовленное блюдо, совместный просмотр любимого фильма, поход в ресторан или долгожданный презент.
 
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#ссср
#мужчины
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Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
Мать умершего от истощения малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
03 ноября 2023, 23:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Бабушка умершего младенца в Сочи рассказала, что мать ребенка пыталась его кормить из шприца, содержимое которого было неизвестно.
Следствие установило, что ребенок страдал от длительного отказа от пищи, и его отец, известный блогер-сыроед Максим Лютый неоднократно морил его голодом в течение суток. Пара доставила ребенка в больницу 8 марта, но он умер по дороге. Лютый утверждал, что обливал младенца холодной водой и не кормил его, пытаясь приучить к сыроедению, обвинив гражданскую супругу в смерти сына.

Мать Максима Лютого, Нелли Фликман, рассказала на суде в Лазаревском районном суде Краснодарского края, что девушка, учащаяся на курсах сыроедения, рассказывала ей, что мать Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка) пыталась кормить младенца через шприц. Однако она не располагала информацией о содержании шприца.

На вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили «как обычно — молоком». Она также заявила, что оба родителя несут ответственность за смерть ребенка, так как они заметили ухудшение его состояния, но не обратились вовремя за медицинской помощью.

Максиму Лютому предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ, а приговор отцу пока не вынесен.

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Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов
03 ноября 2023, 21:48

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минюст РФ признал иноагентами ряд российских журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в реестр иноагентов попали журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский, Андрей Солдатов. А также в список были включены юрист, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая. В ведомстве пояснили, что все перечисленные лица проживают за рубежом.

Сообщается, что из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» по причине ее ликвидации.

Напомним, 1 декабря прошлого года в РФ вступил в силу закон, который регулирует деятельность иностранных агентов. 

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