Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами

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32-летнему блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Свою вину блогер не признаёт, сообщают в пресс-службе московской прокуратуры.
В скором времени суд примет решение об избрании меры пресечения Шабутдинову. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.
Напомним, блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. Со слов представителей бизнес-тренера, причиной явилось заявление Калистратовой Н. В., которое она подала ещё в 2019 году. Заявительница осталась недовольна курсом за 1,9 млн рублей, после чего решила вернуть свои деньги обратно.
Компания Аяза Like-центр отвергла все обвинения девушки, назвав их необоснованными.
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«Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал», –сказано в заявлении ведомства.
Напомним, блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. Со слов представителей бизнес-тренера, причиной явилось заявление Калистратовой Н. В., которое она подала ещё в 2019 году. Заявительница осталась недовольна курсом за 1,9 млн рублей, после чего решила вернуть свои деньги обратно.
Компания Аяза Like-центр отвергла все обвинения девушки, назвав их необоснованными.
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Мария Фирсова