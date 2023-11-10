Блогер Шабутдинов рассказал о том, кого встретил в СИЗО

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Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, которого арестовали по делу о мошенничестве, сообщил, что встретил интересных людей в СИЗО, а один из сокамерников узнал его.
Об этом рассказал адвокат блогера Никита Апаликов в своём Telegram-канале. Шабутдинов начинал свою деятельность с открытия хостелов, и теперь представляет, что он находится именно там, а не в изоляторе.
По его словам, сокамерники помогали ему с едой, пока не было передач. Блогер сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.
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«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеин по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании. Занимаюсь спортом, много читаю», —сказано в его сообщении
«А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что, жизнь налаживается!»,-сохраняет оптимизм Аяз Шабутдинов.Напомним, блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.
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Мария Фирсова