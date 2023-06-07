Блогер Влад Кобяков оценил развитие молодежи в Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Стоит отметить, что сейчас много речи идет про молодежь, про поддержку молодежи, про развитие образования, медицины и всего остального. Правительство активно занимается молодежью и ее развитием», - отметил Кобяков
Ранее участник специальной военной операции России на Украине, Герой Российской Федерации рассказал, что губернатор Андрей Воробьёв всегда находится с ним на связи. Помогает в совершенствовании военной инфраструктуры, строительстве стрельбищ, укладке дорог.