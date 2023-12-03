Блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»

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Блогера и коуча Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве, уволили с должности директора в «Like Центре».
Напомним, блогер Аяз Шабутдинов обвиняется в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.
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