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Блогерша Стансковски набила на лбу тату с именем парня и была раскритикована

09 ноября 2023, 09:21
Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Блогерша Ана Стансковски сделала на лбу татуировку с именем возлюбленного.
Данная публикация появились на её странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Лента.Ру». Девушка живёт на Бали. Она продемонстрировала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупно слово «Кевин».
«Вытатуировала на лице имя своего бойфренда», —таким текстом сопроводила публикацию девушка.

Некоторые подписчики предположили, что блогерша их разыгрывает. Девушке писали, что «это фейк», «100%, что это неправда», «самая глупая вещь, которую я когда-либо видел». Стансковски заявила, что она уверена в правильности своего решения.
«Все говорили, что я пожалею об этом. Но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я влюблена», —сообщила девушка, упомянув, что никогда не расстанется со своим парнем.
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#общество
#отношения
#любовь
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Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников
09 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников», - сообщил Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором. В 2018 году Рогозин пригласил его в Роскосмос.

«В федеральной антимонопольного службе отпускали его с большой неохотой. там его тоже ценили»,-вспомнил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников навел финансовый порядок на новом рабочем мест. 

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - заявил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году стал выпускником-магистрантом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года занял  пост заместителя гендиректора по экономике и финансам Роскосмоса. 

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#новости
#роскосмос
#болезнь
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«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят
Психолог Кардиакос назвала основные причины хамства у взрослых и детей
09 ноября 2023, 09:27

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Давайте согласимся, что никто не любит людей, которые всем своим видом демонстрируют недовольство и неприязнь, повышают на собеседника голос и, проще говоря, ведут себя по-хамски. Однако, как оказалось, у такого поведения есть свои причины.
Разобраться в основных причинах хамства и помочь побороться с ним помогла «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

«Если вы пытаетесь переучить хама, то стоит себе напомнить, что в хамстве есть причины», - в первую очередь напомнила специалист. 

Говоря о взрослых людях, психолог считает, что первая причина демонстрации откровенного хамского поведения - это способ получить желаемое. Помимо этого, когда взрослый человек хамит вам, то он может просто пытаться дистанцироваться, показать свою силу. Ну или это человек просто невоспитан и не умеет управлять своими эмоциями. 

«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам

Кардиакос напомнила, что хамское поведение не стоит воспринимать на свой счёт. Выливающаяся на вас агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.

«В детском возрасте хамство – это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», - отметила психолог.

Когда ребёнок демонстрирует вам откровенно хамское поведение, то он, скорее всего, просто старается понять, насколько сильно вы его любите, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.

Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды
Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

Напоследок, эксперт дала несколько советов, с помощью которых можно уменьшить влияние хамского поведения на вашу психику.

«Максимально стараемся выйти из этого разговора, а также разделить его тон и смысл. Любой разговор содержит двойное дно. Первое – что человек хочет донести и второе – как он это доносит. К примеру, можно сказать – я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос», - подчеркнула Кардиакос.

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#психолог
#эксперт
#дети
#любовь
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«Ъ»: Правительство предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта
09 ноября 2023, 07:43

Фото: iStock/Mikhail_Strogalev

Правительство России планирует уже с 1 января 2024 года повысить пошлину за выдачу загранпаспорта РФ и ряда других документов. Соответствующие поправки, как пишет «Коммерсантъ», уже внесены в Госдуму.
Согласно им, за выдачу загранпаспорта гражданину РФ с Нового года придётся платить на 20% больше — не 5 тысяч рублей, как сейчас, а уже 6. Получить загранпаспорт нового поколения для детей до 14 лет теперь будет стоить 3000 рублей, а не 2500, как раньше.

С 5 до 6 тыс. рублей вырастет и пошлина за оформление вида на жительство (ВНЖ) для иностранного гражданина, в то время как получение разрешения на временное проживание (РВП) обойдётся ему в 1920 рублей (сейчас за выдачу этого документа иностранцы платят 1600).

В первом чтении пакет документов уже одобрен, а второе, по информации «Ъ», должно состояться 16 ноября.

Как рассказал ранее адвокат Александр Зорин, самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности.  Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

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#загранпаспорт
#правительство
#документы
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РЕН ТВ: На аукционе Christie's продан самый крупный в истории голубой бриллиант
09 ноября 2023, 04:27

Фото: iStock/AndreyPopov

Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант Bleu Royal («Королевский синий») был продан 8 ноября на аукционе Christie's более чем за 44 млн долларов, cообщил телеканал РЕН ТВ. Имя покупателя при этом осталось неизвестным.
Масса камня грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает собой кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два камня — массой 3,12 карата и 3,07 карата соответственно.



Изначально эксперты Christie's предполагали, что лот уйдет с молотка за 35 млн долларов. 

При этом, как отмечает телеканал, несмотря на свои размеры, «Королевский синий» так и не смог обойти рекорда стоимости другого голубого бриллианта — Oppenheimer Bleu. В 2016 году этот камень весом чуть более 14,5 карата продали на аукционе за $57,5 млн. По текущему курсу это почти 5,5 миллиарда рублей.  

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#аукцион
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Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам полиции и армии
09 ноября 2023, 03:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) РФ генеральские звания. Соответствующий указ президента опубликован на российском портале правовой информации.
Согласно указу, шести сотрудникам ОВД присвоено звание генерал-лейтенанта, 21 сотрудник полиции получил звание генерал-майора. Ещё по одному человеку стали генерал-майором юстиции и генерал-майором внутренней службы.

В документе уточняется, что одному военнослужащему ВС РФ присвоено звание генерал-полковника, троим — генерал-лейтенанта, и ещё одиннадцати — генерал-майора.

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#владимир путин
#президент
#указ
#вс рф
#военные
#мвд
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«Известия»: В Новосибирском военном училище готовят инструкторов для FPV-дронов
09 ноября 2023, 02:31

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Об этом 9 ноября пишут «Известия».
В настоящее время, cогласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.



Программа обучения пилотов БПЛА состоит как из теоретических, так и из практических занятий. Перед тем, как отправить первый дрон с полигона в небо, студенты отрабатывают полеты на специальных симуляторах. 

«Минимум нужно налетать 40 часов на симуляторе, чтобы пересесть на боевой дрон. Если человек не обладает базовыми навыками, то с боевым дроном он просто не справится. Наши дроны развивают скорость до 200-300 км в час», — рассказал «Известиям» старший инструктор НВВКУ Иван.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.


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#дрон
#беспилотник
#обучение
#вузы
#минобороны рф
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В Красноармейске продлили автобусный маршрут по просьбе местных жителей
09 ноября 2023, 00:40

Фото: телеграмм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске по просьбам местных жителей продлили автобусный маршрут №43 и открыли новый остановочный пункт. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Маршрут №43 до этого ходил только до остановки «Медсанчасть». Чтобы добраться до храма, местным жителям приходилось идти пешком и летом, и зимой. Однако в этом году было принято решение благоустроить территорию и сделать путь до храма легче.

Местные власти решили обустроить разворотную площадь и установить там новую автобусную остановку. Все работы проводились в рамках реализации народной программы Единой России. В следующем году в этом районе станет ещё лучше. 

Также в Красногорске обновят дорожно-тропиночка сеть, установят уличное освещение, скамейки и урны. Работы будут проведены по  программе губернатора Московской области, добавил глава городского округа Пушкинский. 

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#маршрут
#остановки
#освещение
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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Путин: В России изменятся правила защиты граждан от долговых нагрузок
09 ноября 2023, 00:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан России с долговой нагрузкой. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову начать с вопроса о защите граждан России, столкнувшихся с большой долговой нагрузкой, и по готовности доложить ему.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что все россияне должны понимать — такие действия направлены на защиту их интересов.

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#люди
#путин
#рф
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В метро крупных российских городов могут начать пропускать по биометрии
09 ноября 2023, 00:13

Фото: iStock/Yliya_Zhuravleva

В шести крупных российских городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрическим данным. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.
«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства России в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — сказал он.

Речь идет о Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Сейчас оплата проезда по лицу доступна для пассажиров московского метро.

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#биометрия
#санкт-петербург
#екатеринбург
#метро
#казань
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