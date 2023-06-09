Блогеру Дмитрию Пучкову пророчат членство в Общественной палате РФ

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«Существует вероятность, что в Общественную палату пройдут такие кандидаты, как блогер Дмитрий Пучков, представляющий продюсерский центр „Интеграция“, а также генеральный директор „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев, представляющий Союз журналистов России. Также стоит отметить, что Екатерина Мизулина и некоторые другие члены Общественной палаты сохранят свои позиции», — утверждает издание, ссылаясь на источники, имеющие связи с администрацией президента.
Ранее Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму в 19,2 миллиона рублей.