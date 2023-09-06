Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

Осенью многие животные начинают готовиться к холодам. Особенно сложно в этот период приходится холоднокровным, поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы не навредить редким земноводным. Об этом заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.