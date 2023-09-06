Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

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Более трех миллионов украинских граждан не могут вернуться из-за границы на родину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр экономической стратегии Украины.
«Исследование показало, что около 3,3 млн украинцев, или почти 8,8% населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», — говорится в публикации.
Отмечается, что эта цифра может вырасти в зависимости от длительности вооруженного конфликта на Украине. Чем дольше будут идти бои, тем больше украинцев решат сделать свои убежища новым домом, а массовый отток серьезно пошатнет экономику страны, подчеркнул автор.
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