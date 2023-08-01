Bloomberg: Европу ожидает новая волна экстремальной жары

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В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды отметили, что август по традиции считается самым теплым месяцем в Северном полушарии, и нет никаких оснований полагать, что 2023 год станет исключением. Специалисты связывают это с потеплением вод Атлантического океана.
Новое нашествие жаркой погоды может привести к серьезным последствиям для стран Южной Европы, поэтому следует принять меры предосторожности и готовиться к выживанию в условиях аномальных температур.
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