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Bloomberg: Европу ожидает новая волна экстремальной жары

01 августа 2023, 17:28

Фото: istockphoto/lamyai

Метеорологи предрекают новую жару аномально высоких температур во второй половине августа для стран Южной Европы. Испания, Греция, Португалия, южные районы Италии снова могут столкнуться с удушающей жарой.
С большой долей вероятности в этих регионах установится засушливая погода. Пиковые значения температур там могут превысить предыдущий температурный рекорд в 48 градусов Цельсия, который был зафиксирован в прошлом месяце на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, передает Bloomberg.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды отметили, что август по традиции считается самым теплым месяцем в Северном полушарии, и нет никаких оснований полагать, что 2023 год станет исключением. Специалисты связывают это с потеплением вод Атлантического океана.


Больше всего от новой волны экстремальной жары может пострадать Греция, жители которой уже почувствовали на себе последствия разрушительных природных пожаров, которые затронули в том числе острова Родос и Корфу. В результате возгораний была уничтожена территория размером с британскую столицу Лондон. В атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа.

Новое нашествие жаркой погоды может привести к серьезным последствиям для стран Южной Европы, поэтому следует принять меры предосторожности и готовиться к выживанию в условиях аномальных температур.

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#греция
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Исследование: Треть россиян делают уборку по дому каждый день
01 августа 2023, 18:25

Фото: istockphoto.com/Popartic

Исследование SYNERGETIC показало, что 34% россиян убираются дома каждый день.
Такое же число граждан (34%) убираются в доме раз в неделю.

При этом, 76% граждан делают уборку своими силами, 10% заказывают уборку. Большинство делает уборку или каждый день (34%), или раз в неделю (34%).

Как передаёт Газета.ру, почти половина россиян моет пол хотя бы раз в неделю, каждый третий делает это несколько раз в неделю.

Кроме этого, исследование аналитиков продемонстрировало, что для поддержания чистоты в доме люди пользуются специальными средствами.

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#исследование
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Мострансавто раздаст пассажирам 5 000 бутылок с водой
01 августа 2023, 18:21

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Перевозчики общественного транспорта предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с погодными условиями.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с перевозчиками для обеспечения комфортного передвижения пассажиров в автобусах и пригородных поездах организовали раздачу питьевой воды на остановках, станциях и вокзалах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья Мострансавто раздаст пассажирам 5 000 бутылок с водой.  

«Мобильные пункты раздачи воды организуют таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов. «Напомним, что если пассажиру или человеку, находящемуся рядом, стало плохо, необходимо немедленно обратиться к водителю, работнику автовокзала или автостанции. Вам обязательно помогут», — отметили в Мострансавто.

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Жители Подмосковья заключили соцконтракты на 130 млн рублей
01 августа 2023, 18:13

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Жители Московской области, оказавшиеся в ​сложной жизненной ситуации, заключили социальные контракты ​общей суммой 130 миллионов рублей.
Жители Московской области, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, заключили социальные контракты общей суммой 130 миллионов рублей. 

«Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, на поиск работы заключено 354 контракта», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Благодаря проекту «Социальный контракт», жителям Подмосковья оказывают помощь при поиске работы, при открытии собственного дела и в преодолении трудной жизненной ситуации.

Максимальная выплата по социальному контракту составляет 350 тысяч рублей.

Подать заявление на оформление социального контракта можно на региональном портале госуслуг.

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Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках завершают с опережением графика
01 августа 2023, 18:08

Фото: администрация г. о. Химки

В Сходне завершили общестроительные работы по капремонту школы-интерната «Кадетский корпус». Их провели с опережением графика на две недели, рассказали на совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
«В ближайшее время установим в кабинетах новое оборудование и мебель. Как и планировали, дети вернутся в обновлённый «Кадетский корпус» уже 1 сентября», – отметил Волошин.
В школе учатся почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Ребята проходят особую программу подготовки.

К капитальному ремонту образовательного учреждения приступили в феврале. Проведены внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем, обновлён фасад. К 15 августа закончат пусконаладочные работы, монтаж оборудования и мебели, приступят к уборке внутренних помещений. Территорию школы-интерната благоустроят.

Работы проводят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Ход строительства контролировали муниципальные депутаты, общественники и родители учеников. 

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#подмосковье
#московская область
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В конце текущей недели в столичном регионе ожидается жара до 34°
01 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/lamyai

Уже в конце текущей недели с 6 августа в столичном регионе ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 34 градусов. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До 28-30 градусов ожидается 4 августа, 30-32 градуса 5 августа, а очень жаркая погода будет 6 и 7 августа: в эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов», - цитирует ТАСС синоптика.

Уточняется, что этот период станет самым жарким за нынешнее лето. По словам специалиста, высокая температура может пагубно влиять на здоровье людей. В жару специалисты рекомендуют правильно одеваться, добавить в привычный рацион фруктов и соблюдать питьевой режим.  Рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание,  дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

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#кондиционеры
#режим
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Жители Видного пострадали от укусов загадочных насекомых
01 августа 2023, 17:38

Фото: Istockphoto / globalmoments

Жителей Ленинского городского округа начали терроризировать неопознанные насекомые. В Видновскую городскую больницу с жалобами на болезненные укусы уже обратились более 20 человек, пишет МК.
По словам пострадавших, неизвестные особи напоминают скорпионов, но были светлого цвета и меньше по размерам. Место укуса быстро опухает, долго болит и зудит.
 
Сообщается, что одна девушка поймала насекомое у себя на голове в черте города. Испугавшись, она стряхнула существо и поспешила уйти. Ей удалось избежать укуса.
«Если вас укусило неизвестное насекомое, важно сразу обратиться за медицинской помощью. В ожидании врача обработайте место укуса антисептиком, чтобы предотвратит инфицирование раны. Наложите повязку из стерильного бинта, приложите лёд или холодный компресс, чтобы яд не распространялся», – посоветовал врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
Он добавил, что нужно обязательно принять антигистаминные препараты, которые не дадут развиться аллергической реакции, и как можно больше пить. 
 
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#насекомые
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#больница
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В Петербурге могут отключить фонтаны в День ВДВ
01 августа 2023, 17:14

Фото: iStock/Natalia Baginska

В «Водоканале Санкт-Петербурга» заявили, что городские фонтаны будут отключены в случае, если найдутся желающие в них искупаться в День ВДВ.
«На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9.00 до 22.00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена», - предупредили на предприятии.

Также в компании предупредили, что в Санкт-Петербурге действует запрет на купание в фонтанах. Он не прекращает свое действие и в жаркие дни. Уточняется, что в фонтане можно получить травму или сломать оборудование самого фонтана.

Купание в фонтанах кажется забавным и освежающим вариантом провести жаркое летнее время, но часто эта идея представляет серьёзную опасность для здоровья. Вода в фонтанах обычно содержит химические вещества для поддержания чистоты и избежания роста водорослей и бактерий. При попадании такой воды на кожу, она способна вызвать раздражение и аллергические реакции. Также существует риск подцепить кишечную инфекцию.

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#опасность
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Химкинский парк «Экоберег» стал одним из самых посещаемых парков Подмосковья
01 августа 2023, 17:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

С начала 2023 года парк «Экоберег» в Химках посетили 560 тысяч жителей и гостей муниципалитета.
Парк «Экоберег» вошел в число самых востребованных территорий и занял 4 место в Подмосковье по посещаемости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Кроме того, министерство благоустройства Московской области подвело итог рейтинга муниципалитетов-лидеров по количеству парков, в котором Химки заняли 3 место.  
«При поддержке губернатора за последние годы мы открыли 11 парковых зон и еще 28 именных скверов в Химках. И мы продолжим благоустройство зеленых зон в городе. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого химчанина в шаговой доступности были места для отдыха и прогулок», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
Территория парка культуры и отдыха разделяется на зоны: танцевальная тона, зона для детей, памп-трек. 


Парк «Экоберег» был открыт в микрорайоне Левобережный в 2016 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

На территории муниципалитета продожается благоустройство зелёных зон. В пресс-службе добавили, что к 2027 году в Химках обновят 7 парков и 7 скверов общей площадью порядка 200 гектар. 

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В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек.

Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках.

В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий.
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Синоптик Ильин: «В первые выходные августа к нам вернется июль»
01 августа 2023, 16:58

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что на грядущих выходных Москву ожидает тёплая июльская погода без сильных осадков.
«Можно сказать, что в первые выходные августа к нам вернется июль. Температурные значения будут достаточно высокие — от 24 до 29°C. Местами на юге и юго-востоке Москвы могут подняться выше 29°C», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

При этом, он отметил, что в некоторых частях Московкой области возможны дожди и даже грозы.

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