Бобры заблокировали село в Новосибирской области

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Бобры сильно осложнили жизнь дорожным службам и администрации одного из сел в Новосибирской области. Они утопили экскаватор и оставили населенный пункт без света.
Началось с того, что крупные грызуны построили множество плотин, из-за чего река Грязнушка пробила себе новое русло. Все бы ничего, но вода начала поступать в низины около дороги, угрожая подтопить единственный автомобильный путь, соединяющий село и районный центр. В случае разрушения дорожного полотна населенный пункт был бы полностью отрезан от цивилизации, сообщает телеграм-канал Readovka.
Местные дорожные службы, вооружившись соответствующей спецтехникой, выступили против бобров и начали разрушать плотины, чтобы отвести воду. Но грызуны не собирались сдаваться, и за ночь понастроили новых гидротехнических сооружений. В результате песчаный грунт впитал большое количество воды и буквально засосал в себя дорожные экскаваторы. К тому же, не устояла в размытой почве опора линии электропередачи и два села остались без электричества. Первый раунд явно остался за бобрами.
В итоге грызуны великодушно отступили и каким-то образом вернули реку в прежнее русло. В настоящее время вода отведена, электроснабжение населенных пунктов восстановлено, а опасность блокады села миновала.
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Местные дорожные службы, вооружившись соответствующей спецтехникой, выступили против бобров и начали разрушать плотины, чтобы отвести воду. Но грызуны не собирались сдаваться, и за ночь понастроили новых гидротехнических сооружений. В результате песчаный грунт впитал большое количество воды и буквально засосал в себя дорожные экскаваторы. К тому же, не устояла в размытой почве опора линии электропередачи и два села остались без электричества. Первый раунд явно остался за бобрами.
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Александр Бойцов