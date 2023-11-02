Бочкарев рассказал о готовности учебного корпуса в Раменках

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новый учебный корпус в районе Раменки готов на 55%.
Отмечается, что новый комплекс будет включать в себя дошкольное и школьное отделения.
Также он отметил, что большим спросом среди граждан пользуется недвижимость в Новой Москве.
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«Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.
«За девять месяцев этого года тройка столичных округов с наибольшим числом сделок выглядит следующим образом: на первом месте — Троицкий и Новомосковский округа с 24% сделок, второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим идёт Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках», — приводит utro.ru слова Бочкарева.
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Мелисса Тимофеева