Бочкарёв: В Москве решена проблема более 600 долгостроев

Фото: istockphoto.com/unkas_photo
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что за последние 12 лет удалось решить проблему 655 объектов, которые считались долгостроем.
«Введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены», — приводит utro.ru слова Бочкарёва.
Работы по 204 стройкам, при этом, продолжается.
«По программе реновации с начала года стартовало строительство 94 новостроек. Жилой фонд столицы пополнят почти 32 тыс. квартир площадью 2 млн кв. метров. На дома по реновации приходится 49% от всего объёма разрешений на строительство жилья в Москве», – приводят argumenti.ru слова Востратенко.
Ранее в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию сообщили, что дольщики ЖК «Шепчинки» в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей.
Читайте также:
Первые 70 семей дольщиков подольского ЖК «Шепчинки» получили ключи от квартир
В проблемном ЖК «Лесная сказка» ввели в эксплуатацию дом-долгострой
В Сергиевом Посаде завершили возведение ЖК-долгостроя более чем на 200 квартир
Мелисса Тимофеева