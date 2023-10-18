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Бочкарёв: В Москве решена проблема более 600 долгостроев

18 октября 2023, 13:47
Фото: istockphoto.com/unkas_photo

Фото: istockphoto.com/unkas_photo

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что за последние 12 лет удалось решить проблему 655 объектов, которые считались долгостроем.
«Введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены», — приводит utro.ru слова Бочкарёва.

Работы по 204 стройкам, при этом, продолжается.


А глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Востратенко заявил о том, что за весь период этого года в столице было выдано разрешение на строительство 494 капитальных объектов.

«По программе реновации с начала года стартовало строительство 94 новостроек. Жилой фонд столицы пополнят почти 32 тыс. квартир площадью 2 млн кв. метров. На дома по реновации приходится 49% от всего объёма разрешений на строительство жилья в Москве», – приводят argumenti.ru слова Востратенко.

Ранее в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию сообщили, что дольщики ЖК «Шепчинки» в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей.

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#строительство
#дольщики
#дом
#москва
#долгострой
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Автоэксперт Шапарин перечислил признаки провокации на взятку со стороны гаишника
18 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Сотрудники ГИБДД, желающие спровоцировать нарушителя на дачу взятки, приглашают сесть в свою машину и применяют различные психологические приёмы.
Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
 
«У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но все они оказывают психологическое нагнетание ситуации. Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы, чтобы составить протокол, и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится. Чаще всего речь идет о так называемых «лишенческих» статьях — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу», —рассказывает Антон Шапарин.
Психологическим давлением автоинспекторы хотят добиться быстрых действий от водителя. Чтобы человек не сверялся с законодательством, не звонил юристам. Также сотрудники ГИБДД могут провоцировать нарушителя на взятку, чтобы потом привлечь его по уголовной статье.
 
Камеры, которые установлены в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от таких автоинспекторов, сказал Шапарин. Камеры могут быть инструментом в борьбе с коррупцией только в том случае, если запись будет дублироваться на сторонние серверы, и просматреть их смогут сотрудники других подразделений.

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#гибдд
#чп
#водители
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В Подмосковье с 1 января будет единая организация техобслуживания газа
18 октября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С начала 2024 года для улучшения качества и безопасности жизни жителей регионов техобслуживание газового оборудования в Подмосковье будет осуществлять только АО «Мособлгаз». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Такое нововведение позволит усилить контроль за газовой безопасностью.

«<…> Если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь - безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии. Чтобы максимально защитить жителей МКД, мы приняли решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору – компании «Мособлгаз». С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Он также отметил, что сейчас первоочередной задачей является донести информацию о этом до жителей через управляющие компании.

Стоит отметить, что 25 декабря на сайте «Мособлгаза» появиться уже утвержденный график работы техобслуживания газового оборудования в МКД. Жителей Подмосковья будут заранее информировать о проведении осмотра газового оборудования.

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#подмосковье
#губернатор
#проверки
#безопасность
#мособлгаз
#контроль
#андрей воробьёв
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Москвичка торговала детьми: роль украинского врача и откуда у многодетной матери три дома
Мать 15 детей из Москвы задержана за торговлю людьми вместе с сообщницей
18 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Многодетная мать из Москвы стала фигуранткой уголовного дела. Родительницу подозревают в торговле детьми и вскоре суд изберет женщине меру пресечения. Редакция «Радио 1» расскажет, как семья из Новокосино привлекала к себе внимание правоохранительных органов, кто стал сообщником москвички, и почему по версии следствия, женщина не родила, а купила детей.

Москвичка покупала детей


47-летняя Юлия Логинова из Москвы имеет на воспитании 15 детей. О женщине неоднократно писали в местных газетах, приглашали на мероприятия, посвященные многодетным семьям. Из СМИ известно, что девушка была отличницей в школе, затем имела успехи в вузе. Однако Логинова предпочла карьере личную жизнь и уже на пятом курсе была матерью троих сыновей. В феврале 2008 года женщина взяла на воспитание 3-летнего ребенка. В 2012 году в местных изданиях вышла статья, посвященная Логиновой и ее материнству. На тот момент у женщины уже было девять детей. Со временем количество детей, воспитывающихся многодетной матерью, достигло 15. Женщина утверждала, что пятеро детей ее родные, однако вскрывшийся в последствии факт доказывал, что родить сама женщина не могла.

Многодетная москвичка торговала детьми


Правоохранительные органы обратили внимание на семью Логиновой после того, как в крови одного из детей были обнаружены запрещенные вещества. Ребенок поступил в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Оказалось, что мать давала ему препараты, принимать которые недопустимо при его заболевании. По этому факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В результате расследования выяснилось, что в 2010 году Логинова перенесла операцию по удалению матки, что не могло позволить ей стать биологической матерью в дальнейшем. Женщина заявила, что воспользовалась услугами суррогатных матерей, поэтому хотела этот факт скрыть. Москвичке предъявлено обвинение по статье о торговле детьми. 
 

Следователи нашли женщину, продавшую детей 


Суррогатной матерью, которая выносила и родила девочку в 2015 году стала уроженка Узбекистана 31-летняя Фируза. Через год женщина вновь родила и продала ребенка Логиновой. В настоящее время сумма, за которую дети были переданы москвичке выясняются. В документах на детей Логинова была записана матерью, в графе отец стоял прочерк.

В деле по факту продажи детей фигурирует еще одна многодетная мать. Подельница Логиновой — руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подозреваемая также имеет на воспитании 15 детей. Женщины, которые впоследствии продали своих детей, приходили за помощью в женский приют. Руководительница организации вступала с ними в сговор, затем передавала новорожденных детей Логиновой, которая оформляла их как своих.  

В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми
В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми

По информации портала Shot, были установлены имена еще двух женщин, которые отдали за некоторую сумму своих новорожденных детей Логиновой. Некая Марина родила и передала москвичке мальчика в 2018 году, Зухра в 2019 году продала новорожденную девочку.

У подозреваемой в торговле детьми есть две квартиры и дом


В собственности многодетной матери Юлии Логиновой числятся две квартиры и загородный дом. Об этом сообщает издание  kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следственных органов имеются основания полагать, что в отношении некоторых детей могли быть совершены противоправные действия. В настоящее время утверждать, что женщина «покупала» детей из меркантильных соображений нельзя, эта версия будет проверяться следствием.

Украинский врач в деле о торговле российскими детьми


По информации издания «МК», ребенка, в крови которого был найден запрещенный препарат, суррогатная мать вынашивала на Украине. По словам Логиновой, она обратилась с деликатным вопросом в клинику суррогатного материнства на Украине. Однако никаких подтверждающих документов москвичка предоставить не смогла. По ее словам, все бумаги были отданы юристу клиники, и у нее ничего не осталось. Москвичка назвала данные врача из Украины и заявила, что именно она сопровождала весь медицинский процесс и наблюдала за женщинами во время вынашивания плода.

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#воспитание
#препараты
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Недоразвитость, кома, смерть: специалисты раскрыли, что происходит с детьми-веганами
В России призвали лишать родительских прав за вегетарианство детей
18 октября 2023, 13:37

Фото: IStock/Marija Stepanovic

В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних, соответствующий документ уже направили в Госдуму. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она рассказала «Радио 1», что такое питание нередко приводит к тяжелым заболеваниям и смерти детей.
Напомним, в Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Как рассказала детский омбудсмен, выявить подобные случаи несложно, – как правило, о вегетарианстве ребёнка знают родственники, одноклассники или учителя. Предполагается, что они будут сначала наставлять родителей, а в случае бездействия – обращаться в соответствующие органы. 
«Никто не говорит, что нужно залезать в каждый дом, в каждый холодильник. Как правило, если ребёнка держат на сыроедении, о таких случаях известно: дети, которые ходят в детский сад, школу, сами об этом рассказывают, учителя могут замечать, что ребёнок отказывается от мяса или молока. Цель инициативы – не наказать кого-то, а установить эти ориентиры, эти нормы, рамки, в пределах которых находится детская безопасность, потому что речь идёт о жизни и смерти наших детей», — сказала Ирина Волынец.
Собеседница подчеркнула, что об уголовной ответственности речь не ведётся. Задача закона – направить родителей и показать, что сыроедение, веганство или вегетарианство негативно сказывается на здоровье малыша.
«Наличие такого закона поставит мозги на место многим, кто сомневается. Лишение родительских прав – это самая крайняя мера. Родителей можно сначала взять под наблюдение, наставить, объяснить им. Затем можно провести обследование ребёнка, показать, что выявлен дефицит важнейших элементов в организме. Вряд ли после проведения обследования родители будут продолжать в том же духе, но если будут, то здесь уже надо рассматривать их родительскую состоятельность», — добавила омбудсмен.
Специалисты также поддержали инициативу. По словам диетологов, растительный белок не может полностью дать растущему организму все необходимые элементы. При таком питании у ребёнка могут возникнуть тяжёлые заболевания.
«В растительном белке не хватает определённых клеточек, кирпичиков для того, чтобы организм ребёнка правильно строился. Очень много исследований было проведено относительно детей-вегетарианцев, и они показывают, что такое питание вызывает анемичное состояние, недоразвитость ребёнка, оно оказывает влияние на нервную систему, на костные ткани, на весь организм ребёнка, снижаются умственные способности и так далее», — отметила тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук.
По словам эксперта, вегетарианский образ жизни нередко доводил людей до комы и потери сознания.

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#дети
#здоровье
#родители
#питание
#мясо
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Путин заявил о патрулировании Черного моря самолетами с «Кинжалами»
18 октября 2023, 13:21

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин объявил, что над Черным морем теперь будет регулярное патрулирование самолетами Воздушно-космических сил РФ. Патрулирующие самолеты будут оснащены системой «Кинжал». Информацию сообщает ТАСС.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал глава государства.
Президент также напомнил, что комплексы «Кинжал» обладают дальностью свыше тысячи километров со скоростью 9 Махов. Российский лидер заявил, что это решение не является угрозой. Он также предупредил, что РФ будет наблюдать за ситуацией на Средиземном море.

Путин также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты на фоне тяжелой ситуации на Ближнем Востоке все сильнее втягиваются в конфликт на Украине.

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#путин
#рф
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Россияне поддержали создание зоополиции
18 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/blinow61

Опрос сервиса SuperJob показал, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных.
«74% россиян поддержали идею создания зоополиции. 39% полностью уверены в ее необходимости, 35% – скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% – однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы сервиса.

Согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.
Исследование проходило 16-17 октября, в нём поучаствовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее в Великобритании рыбаки выловили карпа весом 114 кг. Как пишут «Дни.ру», тем самым британцы установили мировой рекорд.

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#полиция
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Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями
Володин назвал ошибочной идею разрешить бывшим осуждённым работать с детьми
18 октября 2023, 12:32

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», — написал Володин.
По словам председателя ГД, депутаты обсудили данную инициативу с членами Совета Государственной думы в приоритетном порядке. Все участники обсуждения пришли к выводу, что эта инициатива может привести к опасным последствиям. Он также заверил, что родители детей думают также, ведь доверить своего ребенка можно только людям с идеально репутацией. 

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#родители
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#законопроект
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В Москве подруги из мести лишили девушку волос
18 октября 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Подруги из мести лишили жительницу Москвы волос во время окрашивания.
«Лента.ру» пишет, что пострадавшая учится в одном из московских  колледжей на направлении «гостиничный бизнес». Данное учебное заведение подготавливает разных специалистов, среди них актеры, визажисты и парикмахеры. К приятельницам-парикмахерам студентка и обратилась за бьюти-процедурой. Спустя 2 минуты после нанесения средств студентка почувствовала жжение кожи головы.
 
«Я подхожу к зеркалу, а у меня от головы из-под фольги идет сильный дым. Я начинаю паниковать. Они же ответили: «Ну, хочешь — снимай». Но так неубедительно, будто так и должно быть. Я начала смывать, но все никак не понимала в чем дело», — говорит девушка.
Утром девушка проснулась с ощущением залипшей субстанции на голове и попросила свою подругу посмотреть на волосы. На голове был ожог с лопнувшим волдырем размером с ладонь. Началась аллергическая реакция: распухло лицо, появились высыпания. Девушка частично лишилась локонов.
 
Знакомый девушки признался, что приятельницы намеренно навредили ей. В качестве доказательства показал скриншоты переписок, где девушки обсуждали план мести.
 
«Девочки подмешали мне в осветлитель средство для мытья раковин и всю бытовую химию, которую нашли у себя в шкафах. После увиденного у меня была истерика, так как они даже не извинились за сделанное. Из-за них от меня отвернулись многие друзья. При этом они говорили мне, что я сама виновата, писали: «У нас хотя бы остались друзья и волосы»,-рассказывает девушка.
 Подробности конфликта с однокурсницами неизвестны.
 
«Я скинула одной из девушек скриншоты и спросила: «Ты хочешь, чтобы я в суд обратилась?». На это она написала: «Давай я тебе 20 тысяч дам и расход», —вспоминает девушка. По её словам, она не может обратиться в суд, потому что вовремя не обратилась к врачам.
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#москва
#чп
#женщины
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В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне
Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призывает запретить детское вегетарианство
18 октября 2023, 11:56

Фото: istockphoto/Everste

В стране на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.
Такое мнение высказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Такое предложение она направила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, пишет RT. У вегетарианцев возможен дефицит витаминов В12 и D, которые необходимы для формирования нормального опорно-двигательного аппарата, говорит Волынец. В группе риска находятся дети раннего возраста и новорожденные.
 
По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
 
«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — сообщает Ирина Волынец.
В данный момент родителям не грозит никакого наказания за принуждение детей к сыроедению и вегетарианству. Волынец призывает запретить альтернативные формы питания в отношении детей на уровне закона.

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#дети
#семья
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