Боевик «Азова»* получил пожизненный срок за убийство раненого военного

Фото: iStock/Zolnierek
Следствием установлено, что вооруженный националист группировки «Азов» * ранил военнослужащего ДНР, который не мог оказать ему сопротивление из-за травмы. Украинский боец завладел оружием раненого и выстрелил ему в голову. Доказательством преступления стала видеозапись с камеры осужденного.
Читайте также:
«Казанский стрелок» Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине»
В Брянской области задержан мужчина, пытавшийся перейти на сторону ВСУ
Суд приговорил к лишению свободы шесть фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
*запрещенная в России террористическая организация