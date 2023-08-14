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Боевик «Азова»* получил пожизненный срок за убийство раненого военного

В ДНР заочно приговорили к пожизненному сроку бойца «Азова»* за расстрел военного
14 августа 2023, 10:40

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку бойца подразделения «Азов»* за расстрел раненого военнослужащего ДНР. Об этом сообщает военная прокуратура.
Боец будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Следствием установлено, что вооруженный националист группировки «Азов» * ранил военнослужащего ДНР, который не мог оказать ему сопротивление из-за травмы. Украинский боец завладел оружием раненого и выстрелил ему в голову. Доказательством преступления стала видеозапись с камеры осужденного.


Решением Верховного суда ДНР, боец группировки заочно приговорен к пожизненному сроку.

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Блогера-трансгендера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
14 августа 2023, 11:42

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Петров должен заплатить штраф в течение 60 дней. По решению московского суда блогера также оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. 

По данным следствия, 26 мая 2023 года в телеграм-канале Петрова нашли посты про смену пола и прикладные практики однополой любви. Его пригласили на заседание, но он так и не явился в здание суда. После чего покинул Россию.

Напомним, ранее в московском аэропорту «Домодедово» Андрея Петрова задержали. В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии. Также было принято решение о включении каналов блогера в реестр запрещенных сайтов.

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Эксперт Миклухо рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов
14 августа 2023, 11:34

Фото: IStock/artoleshko

Мошенники начали использовать фишинговые опросы, участникам которых обещают деньги за их прохождение.
Старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо сообщил, что по фишинговой схеме с начала идут вопросы, требующие простых ответов. Также могут попросить выбрать один из пунктов. Пользователи не сомневаются в достоверности опросов, пишут «Известия». 

Но при ответе на заключительные вопросы фишинговый ресурс просит указать ФИО, телефон и номер платежной карты, на которую якобы переведут деньги за прохождение опроса. 

После того, как личные данные указаны, мошенники входят в личный кабинет, а денежные средства списываются со счета пользователя.

Эксперты рекомендуют внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов, а также скачивать приложения только из проверенных источников. 

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#мошенники
#мошенничество
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В Казахстане начали выращивать бананы
14 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Jose Miguel Sanchez

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать в Казахстане бананы.
Пресс-служба минсельхоза Казахстана сообщает, что в Туркестанской области турецкая компания установила тепличный комплекс площадью 5,3 гектара с банановыми деревьями. Специалисты вывели сорт банана, максимально подходящий под казахстанский климат. Планируется расширить теплицы ещё на 5 гектаров. Это позволит собирать порядка тысячи бананов в год.
 
Сбор первого урожая произойдёт через 6-8 месяцев. В теплицах будут также выращивать томаты и клубнику. Стоимость проекта на первом этапе равняется 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что с 14 августа «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом сообщили в организации. Отмечается, что предполагается выпуск 650 машин этой модели. В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.

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#казахстан
#продукты
#фрукты
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Рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября получили 3 тыс подмосковных первоклассников
14 августа 2023, 10:55

Фото: Минсоцразвития МО

Около 3 тыс первоклассников Московской области получили к началу учебного года рюкзаки со школьными принадлежностями. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Масштабная программа охватила детей из семей с низкими доходами. Ребята были в восторге от своих новых рюкзаков и с нетерпением ждут первого звонка», – отметила министр.
В рюкзаке есть всё необходимое для школьника: тетради, пенал, канцелярские товары, пластилин и многое другое. 
 
Такую меру поддержки получили семьи, где ребёнок в этом году идёт в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.

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#минсоцразвития мо
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#подмосковье
#московская область
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В Польше задержали двух россиян по обвинению в шпионаже
В Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропаганды
14 августа 2023, 10:53

Фото: iStock/Foremniakowski

Министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский сообщил о задержании двух граждан России. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.
По словам министра, правоохранители задержали россиян, которые занимались распространением пропагандистских материалов.  

Задержанным гражданам России предъявлено обвинение в шпионаже. Каминьский заявил, что россияне распространяли материалы, содержащие пропаганду в Кракове и Варшаве.  

Отмечается, что в Польше ужесточили закон о шпионаже. В соответствии с санкцией статьи, за подобные действия гражданам, совершившим преступление, может грозить до 30 лет тюремного заключения. 

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#ск
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Молодогвардейцы со всего Подмосковья соберутся на экокемпинге в Серпухове
14 августа 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

С 19 по 20 августа подмосковная «Молодая Гвардия» будет проводить в Серпухове масштабный экокемпинг «С любовью к планете».

Экокемпинг продлится в течение трёх дней, за которые молодогвардейцы прослушают лекции от именитых спикеров, примут участие в квестах и в субботнике, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Также, в рамках мероприятия молодежь обсудит вопросы экологических инициатив на федеральном и региональном уровнях, поделятся своим опытом.

В мероприятии примут участие 120 членов «Молодой Гвардии». 

«Экокемпинг «С любовью к планете» проводим уже третий год подряд, он пользуется популярностью у ребят. С помощью таких акций и фестивалей мы объединяем экологические сообщества для решения проблем окружающей среды и привлекаем молодежь к этому безусловно важному делу», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Чтобы принять участие в экокемпионке, необходима предварительная регистрация. Регистрацию можно пройти по ссылке. 

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#приз
#служба
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Путин разрешил российским регионам вводить курортный сбор
Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор
14 августа 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
В тексте документа говорится, что правительству РФ необходимо законодательно закрепить изменения, которые касаются курортного сбора в российских регионах. В соответвсии с нововведением, субъекты РФ будут наделены правом введения сбора с учетом опыта реализации в ряде регионов.  

Регионы должны быть наделены правом на курортный сбор до 15 декабря текущего года. 

Ранее сообщалось, что правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей. ​Полотно будет отремонтировано в местах, которыми люди пользуются ежедневно. 

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#путин
#рф
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«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
14 августа 2023, 10:21

Фото: iStock/Vera Tikhonova

С 14 августа «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что предполагается выпуск 650 машин этой модели. 

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — подчеркивает «АвтоВаз».

В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» сообщил о том, что обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилям чиновникам в необходимом количестве.

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#автоваз
#машины
#автомобили
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В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум «Армия»
14 августа 2023, 10:20

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023», передаёт ТАСС.
Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.  

Также в «Патриоте» пройдёт Второй международный антифашистский конгресс. Он состоится на территории Белоруссии.
 
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#подмосковье
#московская область
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