Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя

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Верховный суд ДНР признал боевика батальона «Азов»* виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, вышестоящий командир отдал распоряжение убить мирного жителя, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь.
Мужчина был расстрелян из пулемета возле своего дома. В Следственном Комитете России пояснили, что поводом для убийства стали пророссийские взгляды мужчины. Боец «Азова»* признал вину и раскаялся.
Суд приговорил украинского националиста к 25 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строго режима. Кроме того, ему присуждено выплатить моральную компенсацию семье убитого в размере 20 миллионов рублей.
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* признан в РФ террористическим и запрещен.
Мужчина был расстрелян из пулемета возле своего дома. В Следственном Комитете России пояснили, что поводом для убийства стали пророссийские взгляды мужчины. Боец «Азова»* признал вину и раскаялся.
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* признан в РФ террористическим и запрещен.
Анастасия Крестьянова