Боевики «Азова»* в Турции получают $728 в сутки

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Националисты «Азова»* в Турции получают $728 ежедневно и просят оплатить отдых семьям
Украинский посол в Турции Василий Боднар запросил у МИД Украины разрешение продлить боевикам «Азова»*, находящимся в Турции, на 90 дней выплату суточных и средств на аренду жилья, превышающих установленные кабмином нормы в четыре раза - по $248 и $480 соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Боднара.
Кроме того, посол сообщил о просьбе националистов Сергея Волынского и Дениса Прокопенко организовать выезд их родственников на отдых в Турцию за счет государства.
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«В рамках сопровождения пребывания в Турции освобожденных из российского плена военнослужащих частей 3057 Национальной гвардии Украины и А2802 ВСУ просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов ($62) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки ($120), предусмотренных постановлением кабмина Украины от 02.02.2011 №98, до $248 и $480 соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года», — цитирует агентство текст документа.
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Диана Аванесян