Боевые российские корабли перешли из Охотского в Японское море

iStock/Roman Zaika
Боевые корабли совершили переход через пролив Лаперуза из Охотского в Японское море
Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» перешли из Охотского в Японское море. Переход осуществлялся через пролив Лаперуза после участия в маневрах.
Экипажи кораблей на переходе морем провели корабельные учения и тренировки, отработав учебно-боевые упражнения. Военные моряки совершенствовали свои навыки в ПВО и борьбе за живучесть корабля. Также отработали противодиверсионные задачи.
По проливу Лаперуза идёт граница между РФ и Японией.
Читайте также:
ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей
РВ: ВС РФ начали использовать «плащи-невидимки»
Экипажи кораблей на переходе морем провели корабельные учения и тренировки, отработав учебно-боевые упражнения. Военные моряки совершенствовали свои навыки в ПВО и борьбе за живучесть корабля. Также отработали противодиверсионные задачи.
Читайте также:
ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей
РВ: ВС РФ начали использовать «плащи-невидимки»
Мария Фирсова