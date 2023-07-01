Боевые российские корабли перешли из Охотского в Японское море





Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» перешли из Охотского в Японское море. Переход осуществлялся через пролив Лаперуза после участия в маневрах.Экипажи кораблей на переходе морем провели корабельные учения и тренировки, отработав учебно-боевые упражнения. Военные моряки совершенствовали свои навыки в ПВО и борьбе за живучесть корабля. Также отработали противодиверсионные задачи.По проливу Лаперуза идёт граница между РФ и Японией.ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целейРВ: ВС РФ начали использовать «плащи-невидимки»