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Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение заключили медвузы Подмосковья

17 июля 2023, 10:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У абитуриентов есть возможность заключения договора на целевое обучение с медицинской организацией и министерством здравоохранения Московской области.
Такая возможность дает абитуриентам после завершения обучения сразу приступить к работе в больнице, с которой они заключали договор на целевое обучение, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это хорошая возможность для абитуриентов поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу – его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор. Только в этом году по программе целевого обучения мы заключили свыше 1,5 тыс. договоров – 1,1 тыс. по программам специалитета и порядка 400 – ординатуры», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

​Студенты, заключившие договоры на целевое обучение, поступают в ведущие медицинские ВУЗы страны.

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#Целевое обучение
#образование
#абитуриенты
#медицинский вуз
#врач
#обучение
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В Подмосковье скорректировали работу светофоров на четырёх перекрёстках
17 июля 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что в регионе продолжаются работы по стабилизации транспортного потока и ликвидации пробок.
На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на четырех перекрестках на территории региона, изменив режим работы фаз светофорных объектов в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На пересечении улицы Быковского и Михневского шоссе специалисты увеличили время работы пешеходной фазы и выезда с шоссе, на пересечении улиц Красноармейской и Гурьева в Раменском было увеличено время работы фазы по улице Красноармейской. Также, время работы пешеходной фазы было увеличено на пересечении улицы Первомайской и плицы Революции в Лосино-Петровском, в Серпухове внесены изменения и оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Ворошилова и Центральной.

В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, мероприятия по оптимизации уже провели больше чем на 180 из них.

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#Пробка
#светофор
#транспортный поток
#Подмосковье
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В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника
17 июля 2023, 10:43

Фото:istockphoto/MilanMarkovic

В России могут ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Законопроект нашёл поддержку кабмина.
Изменения могут внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Известия». К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.
 
В данный момент выгул животных регулирует только региональное законодательство. Во многих российских субъектах штрафов не предусмотрено.
 
«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», —прокомментировал проблему автор законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.

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#собаки
#намордник
#выгул
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Подмосковные лицеисты завоевали три золота Международной физической олимпиады
17 июля 2023, 10:18

Фото: Минобразования МО

Школьники из Подмосковья заработали три золотые медали на Международной физической олимпиаде в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Обладателями наград высшего достоинства стали учащиеся Физтех-лицея им. П. Капицы Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Всего российская сборная взяла пять медалей высшей пробы. Еще две завоевали Московские школьники Вячеслав Бобков и Егор Потапов», – отметили в Министерстве. 
 В этом году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учётом итогов учебно-тренировочных сборов и финального этапа всероссийской олимпиады школьников. В самом престижном мировом состязании среди юных физиков участвовали представители более чем 80 стран.

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#Минобразования МО
#Московская область
#Подмосковье
#физика
#Олимпиада
#Физтех-лицей
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Сенатор Карасин заявил, что киевский режим роет себе глубокую яму
17 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/andreymuravin

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму и должен это хорошо понимать. Об этом сообщает РИА Новости.
Карасин отметил, что произошедшая атака возмутительна, так как она касается жизни людей.

Сенатор дополнил, что после таких нападений все размышления о перспективах продления зерновой сделки могут быть исключительно «гипотетическими».

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Совфед
#Карасин
#Крымский мост
#Киев
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Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках
17 июля 2023, 09:47

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют соблюдать меры безопасности при катании на лодках.

Спасатели Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В летний период многие жителям региона отправляются на прогулки на лодках, но прежде чем отправиться в путешествие по водоемам Подмосковья, нужно вспомнить правила безопасного поведения на воде.

Подмосковные спасатели не рекомендуют детям до 16 лет отправляться в самостоятельные путешествия по воде на лодках 

«Перед прогулкой спасатели советовали убедиться, что весельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на борту имеются спасательные средства и черпак для откачки воды. Кроме того, не следует перегружать плавсредство, переходить с места на место, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. Лодочное путешествие лучше отложить в грозу, туман и ночную пору», — заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

​Соблюдение мер безопасности на воде поможет избежать несчастного случая. 

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#Мособлпожспас
#лодки
#катание на лодках
#водоем
#Подмосковье
#безопасность
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Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
17 июля 2023, 09:30

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.
«Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», - говорится в Telegram-канале ведомства.
  
Из сообщения также следует, что для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры. Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщала, что поезд простоял в ожидании около 3,5 часов. Автомобильное движение на Крымском мосту пока остановлено.

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#Крымский мост
#ж/д
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В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
17 июля 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 17 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 932 тысяч автомобилей, что на 2% больше, по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал, » М-7 «Волга» и М-9 «Балтия".

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, местами возможен небольшой дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Астроном Железнов предупредил, что астероид Апофис может уничтожить российский регион
17 июля 2023, 08:32

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов считает, что астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли, может уничтожить территорию, равную какому-либо российскому региону, если упадёт.
Николай Железнов рассказал, что могут возникнуть большие проблемы, но они не приведут к глобальной катастрофе.
 
Апофис 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Примерно на таком же расстоянии летают геостационарные спутники.

Ранее сообщалось, что два потенциально опасных астероида пролетят в непосредственной близости от Земли в ближайшие дни

В непосредственной близости от Земли в ближайшие дни пролетят два астероида, диаметр которых достигает 800 метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Учёные уточнили, что к планете приближаются астероиды 2020 DB5 и 1994 XD. Предположительно 12 июня космические тела подойдут на самое близкое к Земле расстояние за всю историю наблюдения за ними.

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#астроном
#астероид
#Апофис
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В Восточном Крыму откроются пункты временного размещения для туристов
17 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/Dance60

В Восточном Крыму для туристов будут открыты пункты временного размещения из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте», - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в пунктах также можно будет узнать о движении поездов и работе паромной переправы.

Напомним, сейчас автомобильное движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. При этом железнодорожное движение к этому часу уже возобновлено. При этом отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму. Однако местные власти призывают туристов без необходимости не покидать свои гостиницы.

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#Крымский мост
#ПВР
#Крым
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Подмосковье ищет медработников