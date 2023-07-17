Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение заключили медвузы Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Это хорошая возможность для абитуриентов поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу – его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор. Только в этом году по программе целевого обучения мы заключили свыше 1,5 тыс. договоров – 1,1 тыс. по программам специалитета и порядка 400 – ординатуры», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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