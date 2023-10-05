Более 1 тыс ребят из военно-патриотических отрядов собрала игра «Наследники Победы»

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Около 1 тыс участников собрала 10-я открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, которая прошла в Подольске. По традиции она была приурочена ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, который отмечается 5 октября.
«От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и себя лично хочу вас поздравить с участием в этой непростой, но очень интересной и важной игре. Вы все являетесь победителями и героями. Отдельно хочется поприветствовать наших друзей, приехавших из Луганской Народной Республики, Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы очень рады встречать вас на подмосковной земле», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Игра состояла из таких конкурсов, как «Полоса препятствий», «Сборка-разборка автомата», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Защита от оружия массового поражения», «Ориентирование», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Воинские звания», а также смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою».
«В прошлом году у нас участвовало 110 команд, а в этом – 116. География расширилась, к нам впервые приехали ребята из Твери и Санкт-Петербурга. С каждым годом растёт уровень организации», – рассказал начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.По итогам игры в общекомандном зачёте победили ребята из отряда «Варяг» (Подольск). Второе место разделили коллективы «Сталь» (Электросталь) и «Крепость» (Можайск), третье – «Патриоты Подолья» (Подольск), «Казаки России» (Кашира), «Разведчики» (Домодедово).
На мероприятие был приглашён ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Герасимов. Среди почётных гостей была и семья Дмитрия Зернова – вдова Людмила и сын Игорь.
Дмитрий Зернов работал в Федюковской средней школы учителем физкультуры. Много времени посвящал патриотической работе с ребятами.
«Муж очень серьёзно относился к работе с юнармаейцами. Я нашла его дневники, записи. Он всегда заранее готовился, мог не спать всю ночь. Дмитрий очень любил это, за свой счёт возил детей на сборы. Однажды я его спросила: «Ты не устал, зачем тебе всё это»? Он ответил: «Если не я, то кто? Я должен правильно воспитать этих детей, сделать их патриотами, чтобы они не боялись защищать Родину», – рассказала Людмила Зернова.В октябре прошлого года Дмитрий отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Командовал штурмовой группой, взводом, мотострелковой ротой. За успешное выполнение боевых задач получил медаль «За отвагу». 23 июля, прикрывая боевых товарищей, попал под артиллерийский огонь. Один из снарядов разорвался рядом, Дмитрий погиб. Ему было 35 лет. Он посмертно награждён орденом Мужества.
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