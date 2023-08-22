Более 10 тысяч человек посетили мотофестиватель «Biker Brothers Festival» в Подмосковье

С 18 по 19 августа в Московской области проходил XII фестиваль «Biker Brothers Festival», на котором побывали больше 10 тысяч человек.

В этом году фестиваль «Biker Brothers Festival» посетили на 40% больше человек, чем в прошлом году, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля гости побывали на концертах музыкальных коллективов, а желающие могли подняться на воздушном шаре или полетать на вертолёте.





Для гостей организовали фудкорты и магазины, где можно было приобрести необычные украшения из кожи, одежду и другое.

На фестивале проходила выставка более 50 экспонатов редчайших ретро и масл-каров и мотоциклов.

Фестиваль «Biker Brothers Festival» является одним из крупнейших мотофестивалей в России.

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